Illa assegura que no s'exigirà l'ús de mascaretes si tothom no hi té accés

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que el Govern no considerarà obligatori l'ús de mascaretes si no hi ha capacitat suficient perquè tota la població hi tingui accés. «El Govern no exigirà una cosa que no es pugui complir. Quan hi hagi una recomanació o exigència comptarà que hi hagi capacitat», va apuntar en roda de premsa.

Illa va comunicar el canvi de postura del Govern secundant-se en les «noves recomanacions» de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en diferents estudis publicats en els últims dies, que apunten que la seva utilització podria frenar substancialment els contagis pel fet que hi ha una part de la població contagiada però asimptomàtica. «El Ministeri està estudiant aquesta qüestió. La comunicarem quan la tinguem decidida, sempre sobre la base de l'opinió dels experts», va ressaltar, puntualitzant que no s'imposarà la utilització obligatòria tret que hi hagi disponibilitat per a tota la població.



El control dels preus

Respecte al control de preus anunciat aquest dissabte pel president del Govern, Pedro Sánchez, va argumentar que l'executiu ha posat «tots els mitjans per evitar que ningú vulgui beneficiar-se d'una situació tan dura» com la del covid-19.

«El preu està sent objecte de seguiment. No permetrem que ningú pretengui treure profit d'aquesta situació», va proclamar, insistint que el Govern està realitzant un seguiment de preus tant de màscares com de gels antisèptics i altres tipus de productes sanitaris necessaris en la lluita contra el coronavirus.

«Garantirem, lògicament en la mesura de les nostres possibilitats, aquest material de protecció per als treballadors i el conjunt de la població en general, i garantirem el preu d'aquests materials essencials», va comentar dissabte Sánchez en una compareixença al Palau de la Moncloa.

«Desgraciadament, ho hem fet, per exemple, davant la necessitat d'establir preus controlats en els serveis funeraris. Hem dictat fa uns dies una ordre en relació amb aquest assumpte i ara els farem per a garantir la provisió d'aquest material per a les persones amb menys recursos. Aquesta és una exigència que ens hem posat com a Govern i, evidentment, és un dret que tenen els ciutadans», va postular el líder de l'executiu.