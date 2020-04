Els Moviments de Renovació Pedagògica consideren «injust» avaluar l'últim trimestre del curs escolar

Avaluar l'últim trimestre del curs com si res hagués passat seria «contraproduent i injust», a més d'una «perversió», i allargar les classes implicaria seguir obligant l'alumnat a estar en un espai tancat –les aules– quan s'aixequi el confinament. La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya alerta d'aquests fets, així com denuncia que el trasllat de l'activitat escolar a casa ha evidenciat les diferències socioeducatives.

La federació, amb grups actius a les comarques de Girona, dona aixopluc a associacions de docents i educadors que tenen com a objectiu impulsar la innovació i la millora educativa. Ara, aporta el seu punt de vista sobre «l'educació en temps de coronavirus»; una situació excepcional que, des del 13 de març i sense data d'acabament, ha obligat a tancar els centres educatius.

La reflexió dels moviments de renovació pedagògica arrenca contraposant realitats diferents: mentre que una bona part dels menors tenen una situació «propícia i positiva» a casa –diuen–, per a d'altres «l'escola i l'institut és el seu primer, i moltes vegades quasi únic, espai de creixement personal».



Fer el currículum a casa, un error

Reconeixen que la llar sempre ha estat un espai d'aprenentatge, però afirmen que «voler fer el currículum a casa és un error» i defensen que s'ha de mantenir el vincle amb els docents, l'escola i els companys, en la mesura del que sigui possible, però sense «generar un sobre estrès». A més, recorden que «un nombre important d'alumnes no tenen la possibilitat de connectar-se» a Internet i, per tant, no poden participar en les activitats telemàtiques que s'han anat organitzant les últimes setmanes.

Per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, l'excepcionalitat de la situació actual impedeix realitzar «una tercera avaluació del curs com hem fet sempre». Una afirmació que argumenta tot explicant que no es poden fer «les observacions d'aula oportunes», ni adequar-se a les necessitats educatives de cada alumne, ni valorar les condicions amb què es fan les tasques a casa, «ni en quin estat emocional». Per tot plegat, els docents creuen que avaluar en un context com aquest «pot acabar essent una perversió del que entenem per avaluació» i, com a alternativa, proposen fer extensiva la nota del segon trimestre al tercer. Una postura que canvien quan es tracta dels cursos acabament d'etapa, com quart de secundària obligatòria (ESO), per als quals demanen mesures específiques.

D'altra banda, l'organització rebutja la possibilitat d'allargar el curs escolar més enllà del calendari previst perquè –segons afirma– «no servirà de res, el temps no es recupera, el que cal recuperar són les persones». Així que, en la seva opinió i si es pot tornar als centres, el millor seria «compartir vivències, refer vincles i recompondre la comunitat educativa», en comptes de prorrogar les classes. Perquè es mostren segurs de què «aquest estiu les vacances poden ser més necessàries que mai», tot aclarint que no ho diuen pensant en el professorat sinó en l'educació dels infants i els joves. «Pensem que després d'un llarg període de confinament a casa, no és convenient que els alumnes estiguin més temps en un altre espai tancat com poden ser les aules», aclareixen.

La Federació de moviments de renovació pedagògica de Catalunya també fa un reconeixement de l'esforç que estan realitzant els professionals de l'educació per reinventar-se i fer valdre que «l'escola és, principalment, una comunitat educativa on aprendre juny i on créixer per conviure en societat».