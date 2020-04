Nou pas per pedalar de Figueres a França

El projecte Bicitranscat, liderat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona i que ha d'unir les comarques gironines i el sud de França a través de carrils bici i transport públicmi ja compta amb una pàgina web

ou pas per al projecte europeu Bicitranscat, que enllaçarà les comarques gironines i el sud de França a través d'una xarxa ciclista interconnectada a diferents mitjans de transport públic. La iniciativa ha estrenat aquesta setmana nou web, www.bicitranscat.cat, un espai en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) on s'expliquen els detalls del projecte, que vol potenciar la mobilitat sostenible en aquest espai transfronterer.

L'objectiu d'aquest projecte és connectar les comarques gironines amb França a través d'una xarxa que combini la bicicleta i el transport públic. Per fer-ho, s'està desenvolupant un nou eix litoral de mobilitat sostenible connectat a la ruta ciclista d'interès europeu EuroVelo 8 (coneguda com a Ruta del Mediterrani, i que connecta Cadis amb Atenes) i la via Pirinexus, que recorre els Pirineus.

El projecte Bicitranscat està liderat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, tot i que també hi participen l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i, per la banda francesa, el Conseil Départamentale des Pyrénées-Orientales i la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée. A més, la mateixa Diputació de Girona també en forma part com a ens associat. El cost de la iniciativa ascendeix a gairebé 4,7 milions d'euros, un 65% dels quals procedeixen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder). La previsió és que estigui a punt durant el segon semestre de 2021.

Entre les tasques que s'estan portant a terme hi ha, en primer lloc, la construcció d'un nou tram ciclable que connecti amb les vies ja existents -EuroVelo 8 i Pirinexus-, i que permeti, sobretot, connexions amb el transport públic, especialment les estacions del tren d'alta velocitat de Perpinyà i Figueres. La voluntat de les administracions implicades és millorar així l'oferta de transport transfrotnerer sostenible.



Nous serveis de mobilitat

El projecte també inclou el desenvolupament de nous serveis de mobilitat sostenible, com aparcaments de bicicleta i portabicis. A més, també es desenvoluparan instruments per accedir a la informació i es tiraran endavant aplicacions per fer-ne un seguiment. Finalment, també està previst estudiar el comportament dels usuaris d'aquestes noves tecnologies de transport sostenibles i mesurar l'impacte econòmic que han tingut en el territori.

Al nou web, que ja es pot consultar, s'explica el projecte amb detall, amb la documentació oficial, i s'ofereixen consells de mobilitat i seguretat, notícies relacionades amb el desenvolupament dels treballs i l'enllaç a cada entitat associada.

A la ciutat de Figures, els treballs per a la nova xarxa cicloturística van començar el passat mes d'agost. En el terme municipal de la capital alt-empordanesa, el recorregut connecta el camí de Caboques de Vilabertran amb el camí del Manol al Far d'Empordà, passant per l'estació de tren.

Les obres, que tenien un termini d'execució de deu setmanes, van incloure els treballs de senyalització dels carrers Mollet de Peralada i Port de la Selva, les avingudes Vilallonga, Progrés i el Far d'Empordà i el passeig del Cementiri. A més, també preveien delimitar amb pilones de fusta un itinerari de vianants a l'aparcament dels Fossos de tres metres d'amplada que compartiran entre vianants i ciclistes.

En aquell moment, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va explicar que «des del govern municipal treballem per desenvolupar projectes que ens permetin assolir una millor ordenació i mobilitat sostenible de la via pública». Per extensió, va considerar, això també implicarà «una millor imatge dels carrers de Figueres».