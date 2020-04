Situació «catastròfica» per als productors de planta i flor ornamental

En ser productes «peribles», lamenten que es veuran «abocats a llançar els estocs» dels mesos en què justament concentren fins a un 60% de tota la facturació anual Unió de Pagesos exigeix ajuts d'Estat per pal·liar el forat negre que suposarà la pandèmia i l'anul·lació de la diada de Sant Jordi, un dels puntals de la temporada

La pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 ha coincidit en els mesos en què justament es concentren fins a un 70% de les vendes de flor i planta ornamental, entre març i maig, i això ha posat el sector de planta viva en una situació «catastròfica», segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que estima unes pèrdues superiors als 125 milions d'euros, és a dir, un 60% dels 209 milions de tota la facturació anual.

«Són productes molt peribles i no tenim opció d'emmagatzemar o reorganitzar l'oferta. Ens veurem abocats a llençar els estocs que havíem preparat d'acord amb les vendes previstes», va lamentar Ferran Sabater, responsable de planta viva de la FCAC. «La paralització dels serveis de jardineria en espais públics i privats i de tota la cadena de distribució minorista, amb la cancel·lació de comandes a escala nacional i internacional, ens col·loca en situació insostenible», lamenta.

Des del sindicat Unió de Pagesos (UP), destaquen que fins al 90% de la demanda és precisament a finals de primavera i principis d'estiu, començant per les roses de la diada de Sant Jordi com a «punta de llança de la temporada».

«Realment portaven més de mig any preparant-se ells, fent planter, comprant plantes, molta mà d'obra, molta infraestructura, és a dir, tenen una gran despesa perquè, al final, hagin vist com tot el seu negoci anava pels aires pel tema del covid-19», explica a Diari de Girona Dani Forcadell, responsable de Sectors Agrícoles d'UP, que també va assenyalar que «donen per fet» que el Sant Jordi quedarà totalment anul·lat. «Algú potser enviarà alguna flor a casa, però no ens enganyem, la gent no està per comprar flors ni voltar pels carrers; d'aquí ve gran part de la pèrdua», va sentenciar Forcadell. En el cas de Girona, a més, la situació s'agreuja, va afirmar, després d'anunciar que se suspenia l'edició d'enguany de Temps de Flors.



Mesures urgents i ajuts d'Estat

El sector demana al Ministeri d'Agricultura mesures extraordinàries i urgents per salvar el sector de la fallida total i reclama una línia de liquiditat per als vivers amb l'objectiu de poder fer una reposició de les produccions i facilitar el trànsit a la propera campanya. També se sol·licita una bonificació dels interessos i l'aplicació de préstecs durant un període de carència per mantenir la continuïtat de l'activitat productiva de les explotacions. A més, reclamen que, en aquest sector productiu, també es garanteixi la mobilitat dels treballadors i es possibiliti el treball en els vivers –amb els plans de protecció necessaris– per evitar la pèrdua dels cultius. Les cooperatives catalanes concentren gran part de la producció de planta al Maresme i del Vallès Oriental. És un sector petit quant a hectàrees cultivades –unes 1.900–, però intensiu en la creació de llocs de treball (més de 1.800 llocs de treball fixes), ja que comercialitzen anualment més de 15 milions de plantes de 880 varietats diferents.

Des d'Unió de Pagesos, exigeixen al Ministeri i al Departament d'Agricultura que estableixin ajuts per a les explotacions catalanes productores de flor i planta ornamental, en el marc de la nova regulació anunciada per la Comissió Europea d'ajuts de mínims al sector agrari, uns ajuts d'Estat que es permeten de forma excepcional. «Actualment el límit està als 20.000 euros que et poden ajudar per explotació. Volem que aquestes ajudes puguin arribar a cobrir fins als 100.000 euros segons les pèrdues que es provin», va precisar Forcadell.