Baixen els contagis a Girona al nivell de fa tres setmanes

Darrerament, el nombre de morts i nous afectats per coronavirus a Girona està baixant i s'està aconseguint que la corba de contagi s'estabilitzi. A més, el nombre d'altes ha anat en augment dia rere dia, sobretot des del 31 de març. Aquesta tendència es va reafirmar ahir, i és que a la Regió Sanitària de Girona es van registrar 40 nous afectats, una xifra esperançadora i que s'aproxima a la mitjana de fa unes tres setmanes. En total, fins ahir s'havien detectat 1.771 persones amb coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. D'aquestes, 96 estan ingressades en estat greu –una xifra estabilitzada des de fa dies– de les 644 hospitalitzades.

Quant a noves víctimes mortals, el nombre diari també s'està moderant tot i que el total d'ahir supera la xifra del dissabte i diumenge. Ahir van morir catorze persones afectades per coronavirus. D'altra banda, es trenca la mala tendència dels últims dilluns, quan el nombre de morts i nous afectats ascendia a xifres molt altes. Fins avui, a la Regió Sanitària de Girona han mort 181 persones. Finalment, el nombre d'altes acumulades és de 473. Ahir se'n van donar 33.

Quant a professionals sanitaris infectats, n'hi ha 516 –xifra que també es va estabilitzant– a tota la regió. A l'Institut Català de la Salut de Girona hi ha 119 treballadors infectats, 77al Trueta i 42 a l'atenció primària.En total s'han fet 495 proves PCR, de les quals 292 a professionals del Trueta i 203 a professionals de l'àmbit de l'atenció primària. Els casos positius estan en el seu domicili amb mesures d'aïllament i hi ha casos assimptomàtics, casos amb simptomatologia lleu i casos amb simptomatologia més greu però que no ha requerit ingrés hospitalari.

D'altra banda, a l'Institut d'Assistència Sanitària hi ha 114 treballadors afectats. De forma majoritària, els casos positius tenen un origen nosocomial, tot i que en la situació actual de pandèmia, alguns d'ells poden tenir un origen comunitari. Del total de casos, 64 són professionals de l'hospital Santa Caterina, 27 del Centre Sociosanitari, 13 de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i 3 de l'àmbit de l'atenció primària. 7 corresponen a altres àmbits de suport a l'activitat. En aquest moment, dels treballadors afectats, 111 es troben a casa aïllats, en estat asimptomàtic, simptomatologia lleu o més greu però que no requereix ingrés. N'hi ha dos que estan ingressats i estables El 23% dels professionals afectats (31) ja s'han curat i es poden incorporar a la feina



Dades dels hospitals comarcals

De les defuncions d'ahir, una es va produir a l'hospital d'Olot. Es tracta d'una persona grans amb patologies prèvies. Amb aquestes, ja són 22 les víctimes mortals en aquest centre. A més, hi ha 62 persones ingressades i 62 professionals que han donat positiu. Ahir es van donar vuit altes i ja n'acumulen 29.

Als centres alt-empordanesos gestionats per la Fundació Salut Empordà es van registrar dues deuncions més i el total ja s'eleva a nou. Els positius ja són 177, 21 dels quals es van diagnosticar ahir. D'aquests, 58 són professionals sanitaris. Ahir no es va donar cap alta.

Al Baix Empordà, no es va produir cap defunció en els centres gestionats pels Serveis Integrals. A l'hospital de Palamós es mantenen en cinc. Hi ha 27 persones ingressades en aquest centre, sis menys que diumenge, i 15 pendents de resultat. Entre l'hospital, i els centres Palafrugell i Palamos Gent Gran hi ha 53 professionals amb coronavirus i 25 esperen resultats.

L'hospital de Campdevànol registra 74 casos positius fins ara. Ahir no hi va haver, tampoc, cap defunció, així que el total es manté en cinc. Actualment hi ha 29 persones ingressades al centre i set professionals sanitaris afectats pel coronavirus, igual que diumenge.

Finalment, l'hospital de Blanes va confirmar quatre pacients més que han donat positiu i ja té un total de 33 persones ingressades degut a aquesta malaltia. En aquest centre tampoc es va produir cap nova defunció. A més, hi ha 60 treballadors de l'àmbit sanitari afectats, tot i que són dades conjuntes entre els hospitals de Blanes i de Calella.



Un 37% de llits disponible

El Departament de Salut no habilita el pavelló de Fontajau com a hospital de campanya perquè creu que ja té prou llits disponibles per atendre les necessitats assistencials que vindran. Actualment, hi ha un 37% de places lliures en els hospitals gironins i això fa que si es manté la tendència actual de nous casos de coronavirus, hi haurà llits per a tothom durant els propers dies.

Tal com va informar Salut, en els últims dies s'ha detectat una tendència a l'estabilització pel que fa al nombre de pacients amb COVID 19 ingressats que, des del dia 2 se situa al voltant dels 600, un centenar dels quals en estat crític. A més, el nombre d'altes donades ha anat en augment. Així, el 76% de les 406 altes donades fins ahir, han estat en els sis últims dies. D'altra banda, Salut no descarta que hi pugui haver un repunt de casos en els propers dies.