Girona ja frega els 200 morts per coronavirus EFE

En les darreres hores, han mort un total de 18 persones amb COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona, fet que demostra que la xifra de víctimes diàries encara costa que disminueixi, ja que n'hi ha hagut quatre més que ahir. El total de víctimes des de l'inici de la crisi ja frega els 200, amb 199 morts.

D'altra banda, després de la davallada de nous casos d'ahir, quan se'n van registrar 40, en les darreres hores han augmentat, tot i que la xifra s'allunya molt de la mitjana de la setmana passada, quan se n'arribaven a registrar més de 150 diaris. En les darreres hores Salut n'ha detectat 73 i el total s'eleva a 1.844 casos a tota la regió.

Quant al nombre de persones hospitalitzades, ha baixat; el total és de 613 i ahir era de 644, així com els casos greus, que ahir n'hi havia 96 i avui, 90. Hi ha 544 professionals sanitaris confirmats per coronavirus, 28 més que ahir.

Finalment, s'han registrat 551 altes en total. Avui se n'han donat 78.