Un grup de veïns de Sils foragita uns ocupes a la urbanització de Les Comes

Un grup de veïns de la urbanització de Les Comes, a Sils, es va saltar el confinament el passat 30 de març per foragitar uns ocupes que volien aprofitar l'estat d'alerta per entrar en un domicili buit. L'alcalde del municipi, Eduard Colomé (Junts per Sils), reconeix que és complicat actuar davant aquesta mena de situacions, i encara més durant el confinament: «La vulneració del confinament implica sancions econòmiques però a aquestes persones, que normalment són insolvents, que els posin una multa no els genera ni fred ni calor. Quan els veïns van alertar la policia, els agents van actuar i els van fer fora». Segons l'alcalde, la policia ha intensificat la vigilància a la zona però «l'ocupació zero no existeix, i menys en poblacions com la nostra, on hi ha urbanitzacions molt separades del nucli urbà».

Davant aquesta situació, els tres grups de l'oposició –comuns, Independents i PSC– van presentar una moció en el darrer ple, celebrat dijous, amb l'objectiu de reforçar la vigilància i la presència policial als carrers per impedir que es produeixin aquestes situacions: «Ens preocupa el fet de les ocupacions, però encara més en aquests moments de pandèmia el fet que alguns grups de persones circulin pels carrers intentant ocupar habitatges», detallaven en la moció. També posaven de manifest que els veïns de les urbanitzacions de Vallcanera i Les Comes han alertat d'un repunt d'ocupacions durant el confinament en cases que són segones residències. En aquest sentit, els comuns destaquen que «a banda del problema de l'ocupació, l'altre problema és que s'estan passejant amunt i avall», explica la portaveu del grup, Cristina Simó.

D'altra banda, des de l'oposició apunten que «no és qüestió que se'ls expulsi, perquè seguiran anant amunt i avall, però cal buscar una solució perquè en ple confinament els veïns no poden estar pendents de vetllar per les cases dels altres veïns que estan buides, no només per la seva integritat física, també és una qüestió de salut i d'evitar que la pandèmia es vagi expandint». Per això, en un dels punts de la moció instaven a traslladar els ocupes en espais habilitats per evitar que es tornin a produir enfrontaments amb els veïns que resideixen en les urbanitzacions.

La moció va ser tombada per la majoria absoluta del govern de coalició –format per Junts per Sils, Fem+Sils i Tots Som Sils. Qüestionat sobre aquest fet, l'alcalde va apuntar que «plantejar una moció que indica que no s'està fent prou en aquesta matèria és exagerat i em sembla fora de context. ­Entenem el prec de reforçar la ­vi­gilància però el sobreesforç de la ­policia és enorme aquests dies». Colomé va afegir que cal tenir en compte els recursos de la policia.