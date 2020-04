La «lògica» de permetre anar a l'horta per a l'autoabastament

Moisès Banyeres és usuari de les hortes de Santa Eugènia de Girona des de fa molts anys. Amb el que hi recull, abasteix «tota la família». Ara és època d'agafar cebes, alls, pèsols, bledes, patates i enciams «i les tomateres estan creixent». Per això, quan en ple estat d'alarma i enduriment del confinament, es va posar en dubte que pogués anar al tros, no se'n sabia avenir. A Girona tenia la fortuna que l'Ajuntament sempre ha permès aquesta activitat, però admet que ara, amb la unificació de criteris dictada per la Generalitat des de diumenge, tot queda meridianament clar. «En diversos grups de WhatsApp es deia que l'alcaldessa permetia anar a l'horta, però després llegies en d'altres llocs que no es podia fer. Jo hi he acabat anant menys, un cop a la setmana, perquè s'havien de fer unes feines imprescindibles. Tinc un hivernacle i no podia pas permetre que les coses es fessin malbé».

S'ha acabat imposant, per tant, «la lògica», perquè «a l'horta, treballant sol, no hi ha d'haver risc d'infecció, segurament n'hi ha més fent cua al supermercat per molta distància de seguretat que hi hagi». El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, creu que amb les modificacions de les restriccions que va dictar diumenge el Govern català després de plantejar-ho a l'Estat «s'unifiquen criteris». Terés recorda que «des del principi hem dit que s'hi podia anar per recollir i fer treballs imprescindibles, i així ha aparegut sempre a les preguntes freqüents que tenim penjades a la web del coronavirus. És veritat que els primers dies hi va haver algun problema amb mossos, que tenia indicacions més generals, però parlant-ho amb Interior es va resoldre».

El representant municipal afegeix que «té lògica que si es permet anar a comprar també ho pugui fer algú que es vol proveir amb allò que té plantat». A més, segons ell «no havia arribat cap indicació clara que ho prohibís, eren interpretacions. Cap decret ho impedia explícitament».

Des de diumenge, però, el panorama s'ha aclarit. El Govern i Protecció Civil han assegurat que anar als horts particulars per collir aliments es pot fer, això sí, de manera individual i complint les normatives d'higiene i distanciament social. Abans de la decisió de diumenge, una iniciativa de quatre cooperatives de treball de sobirania alimentària i Ramaderes de Catalunya havia reunit més de 17.000 signatures en un dia en defensa de l'horta d'autoconsum. «A l'horta no s'hi pot anar a passar el dia, ni a trobar-s'hi amb amics, però sí a autoabastir-se i a fer les feines de manteniment», insisteix Terés, que creu que als indrets on no era permesa l'activitat «s'interpretava més com a esbarjo que no pas com a funció bàsica alimentària».

A Banyoles, en canvi, no es permetia fins ara l'acc´´es a l'hort. Pere Masó, un usuari del Pla de l'Estany, explica que ell sí que s'ha pogut autoabastar perquè la seva és una horta urbana tancada en una casa. «Però a molta gent els feien marxar, si no era dins de casa seva, amb el risc de perdre la collita», assegura una tercera veu que també entén que s'ha aplicat «la lògica». Amb la modificació decretada pel Govern, ahir mateix els usuaris van tornar al seu tros.