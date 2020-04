Mascaretes per a tothom sí, però sense estocs a les farmàcies

Sembla que les mascaretes acabaran sent un complement per a tots un cop passada la crisi sanitària. Fins ara, les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com del Ministeri de Sanitat segueixen sent que només han de dur mascaretes aquelles persones que tenen símptomes o estan contagiades i aquelles que cuiden malalts o possibles infectats de coronavirus. Ara, estudien canviar aquestes recomanacions i implementar que siguin necessàries per sortir al carrer.

A finals de la setmana passada el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va entredir que probablement recomanin a tota la població la utilització de mascaretes un cop s'aixequi el confinament. Aquest canvi de plantejament sembla que ve donat pel fet que cada vegada hi ha més evidencies que el virus es transmet més per l'aire del que es creia al principi i, per tant, per prevenció i per ajudar a contenir la pandèmia, serà necessari.

Les mascaretes són un dels productes sanitaris preventius que més costa adquirir i, per aquest motiu, moltes empreses i usuaris han començat a fabricar-ne, però s'ha de tenir en compte que no totes les mascaretes tenen l'efectivitat que la societat creu.



El debat sobre l'ús

El debat sobre la seva utilització està obert, i és que als països asiàtics, on han sabut contenir millor el virus, han decretat que és imprescindible que tota la població les utilitzi. A Europa, Eslovàquia i la República Txeca han seguit els passos d'Àsia i han obligat a fer-ne ús. D'altra banda, fa uns dies, la Generalitat de Catalunya va impulsar la recomanació d'utilitzar-les.

«Que tothom porti mascareta no ho trobo una mesura desafortunada» va assegurar ahir, a Diari de Girona, el degà de la Facultat de Medicina de Girona, Joan San, «però és important que n'hi hagi per a tothom», va afegir. La funcionalitat de les mascaretes és un dels dubtes que hi ha entre els ciutadans, quines funcionen, quines no o per a què serveix cada tipus de mascareta.

Les que protegeixen més són les anomenades FFP2 i FFP3, que són les recomanades per a sanitaris i aquells que estan en contacte amb possibles infectats. «La diferència entre les professionals (FFP2 i FFP3), i les que la gent pot fer a casa, és que la professional protegeix de no poder ser contagiat, és a dir, de fora cap a dins, i les no professionals el que fan és que tu protegeixes a la resta, és a dir, eviten el contagi de dins cap a fora», explicava el degà de la Facultat de Medicina.

Sau també va voler subratllar la importància de protegir la via nasal i la via oral sempre que se surti de casa, «encara que sigui amb un buf, bàsicament per no contaminar als altres» i només fent això «ja estaràs ajudant», va dir.

Tots els professionals subratllen la importància de protegir-se adequadament i seguir totes les recomanacions del Departament de Salut per fer front al coronavirus. Fent referència a aquestes indicacions, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va subratllar que «si portes mascareta, encara que no sigui professional, es deixen anar menys partícules o micropartícules a l'ambient». D'altra banda, també va insistir en la necessitat de rentar-se «molt les mans» i utilitzar guants a l'hora de realitzar diverses activitats, «però no portar els mateixos tot el dia, si no, no serveixen per a res».

Vilaplana també va coincidir amb el degà de la Facultat de Medicina en la mesura de portar mascareta un cop passada la crisi sanitària, «és interessant que la gent les faci servir», tot assegurant que serà el moment de fer servir «totes aquestes mascaretes que s'han fet amb bona voluntat» i amb esperit de col·laboració de molts voluntaris.

«S'ha de convèncer a la gent que val la pena portar-les, perquè es protegeix a la gent, és una manera de ser solidari amb els altres perquè pots ser asimptomàtic i portar el virus sense saber-ho»., indicava el president del Col·legi de Metges. D'altra banda, Vilaplana va explicar que el Col·legi de Metges està involucrat en un projecte per fer mascaretes FFP2 i FFP3, «col·laborem amb diferents tècnics, dissenyadors, enginyers... per veure si aconseguim fer-ne d'industrials» i d'aquesta manera poder fer-ne moltes per a tots aquells professionals que les necessiten.

Per ajudar a fer front a l'escassetat de productes sanitaris essencials, el Govern espanyol distribueix material a totes les comunitats autònomes. Pel que fa a mascaretes, el diumenge passat, la Generalitat de Catalunya va rebre'n 500.000 unitats per poder distribuir als diferents centres sanitaris. Sumant aquest últim enviament, Catalunya ha rebut gairebé 3,5 milions de mascaretes per part de l'estat espanyol.



Problemes de proveïment

Tot i la possible recomanació per part del Govern de l'ús de mascaretes per a tothom quan s'aixequi el confinament, les farmàcies gironines asseguren no tenir estoc. «No en tenim, n'esperem perquè n'hem demanat, però no arriben» explicava el propietari de la farmàcia Vila, Rafel Vila.

Diferents farmàcies de la ciutat asseguren que la gent des del principi d'aquesta crisi sanitària va voler adquirir-ne, però a causa de les últimes notícies, ha augmentat la demanda, «rebem unes 50 o 60 trucades diàries de gent demanant si tenim mascaretes» assegurava Vila, i afegia que tot i posar cartells a la porta informant que no en tenen «la gent igualment entra i en demana».

Un gran nombre de farmàcies han optat per crear llistes d'espera i apuntar tots aquells clients que busquen mascaretes per quan en tinguin disponibles. «Quan ens arriben caixes ja tenen propietaris», asseguraven des de diferents farmàcies de Girona.

D'altra banda, a causa de l'escassetat i a l'alta demanda, els farmacèutics s'han trobat amb un gran increment del preu de les mascaretes. «Si abans una caixa de cinc mascaretes valia 5?, ara per aquest preu només en tens una», explicava una portaveu de la farmàcia Riera Cardelús.