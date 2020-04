«No ens podem relaxar, encara que baixin els números»

Quina és la situació a l'hospital de Blanes?

Ara mateix, estem com a la resta de Catalunya: apreciant una lleugera reducció de la demanda d'assistència, però conscients que no podem baixar la guàrdia.

De moment tenen, doncs, prou capacitat per atendre tot el volum de pacients?

Sí. Com altres hospitals, hem fet actuacions per generar més espais i augmentar així la capacitat d'atenció. Hem sectoritzat l'àrea quirúrgica i hem preparat l'àrea de reanimació per atendre els casos més greus que requereixin ventilació mecànica, i també s'han sectoritzat espais d'urgències i hospitalització per als pacients menys greus, perquè no entrin en contacte amb els pacients negatius.

Estan fent efecte, doncs, les mesures de confinament?

Moltíssim, han estat fonamentals. Sense haver-les pres, no ho hauríem aconseguit. En el nostre cas, hem tingut sort que hem estat preventius i hem actuat ràpidament, i jo sobretot utilitzaria la paraula «flexibles», fet que ens ha permès donar una resposta, de moment, bastant satisfactòria.

Com s'han organitzat?

De manera molt transversal. La nostra corporació és del Maresme i la Selva, però malgrat ser de províncies diferents, des dels hospitals de Blanes i Calella hem treballat de forma conjunta. Hem implicat l'atenció primària, l'hospitalització, l'àmbit sociosanitari, ara les residències.... de forma transversal.

Les residències geriàtriques s'han convertit en un dels principals focus d'infecció.

En el nostres cas no és un dels principals focus, perquè no tenim detectats molts casos, però sí que son un focus de preocupació. Allà hi tenim pacients fràgils, que ens preocupen moltíssim i a qui hem de donar resposta. Per això, malgrat que tenim més casos positius a l'hospital que a les residències, treballem amb elles i estem molt a sobre dels pacients. Quan un avi té una dècima de febre en fem un seguiment acurat i malgrat que hi ha un alt nivell d'alarma, de moment tenim pocs casos positius, en relació a altres territoris.

Com es troba el seu personal sanitari?

Tenim molta preocupació, com a tot arreu. Evidentment, el primer és agrair l'actitud de tots els professionals, que ha estat espectacular. I els ho vaig dir: «No m'han sorprès l'actitud que heu tingut, és el que m'esperava de vosalltres». Tenim un programa que dona suport psicològic a tots els professionals que ho necessiten, perquè la situació és difícil. La gent ho està donant tot, però igual que en d'altres hospitals, tenim una proporció de professionals emmalaltits o positius, de manera que no disposem de tot el personal. Però també ha coincidit amb què tenim menys demanda d'un altre tipus d'atenció, i això ens ha permès reubicar la gent i fer servir a tothom.

Han necessitat reforços de metges o infermeres estudiants o jubilats?

Sí, tot i que hem evitat, en la mesura del possible, exposar-los directament als pacients positius. Potser en alguns dels hotels que hem habilitat hi ha algun estudiant, però sempre hem procurat que els professionals fossin els que se situessin a primera línia. I això que els estudiants ja s'hi volen posar, igual que els jubilats: tenim una associació de professionals sèniors que des del primer dia ens demanen feina, però intentem preservar-los una mica de la primera línia de foc.

Pateixen la falta de material?

Sí, aquest és un dels punts febles, igual que en altres hospitals. En cap cas es pot dir que estiguem en una situació normal, sinó que estem en una situació de crisi. Ens va arribant material, i hem tingut donacions que agraïm moltíssim i ens ajuden a tirar endavant, però igual que els companys d'altres hospitals ens hem hagut d'adaptar a aquesta situació. Per això, evitem malgastar material. Veníem d'una època que en fèiem ús, diguéssim, d'una manera més «alegre», però ara seguim un protocol per utilitzar-lo de forma diferent seguint les directrius del departament.

Saben si aviat els arribaran els tests ràpids?

Ens han dit que sí. Nosaltres sense proves no hem estat, i també hem establert un protocol d'ús per anar funcionant, però els tests ràpids ens aniran molt bé.

El fet que el brot s'hagi produït en temporada baixa els ha ajudat a contenir-lo?

A la zona de Blanes hem tingut bastant casos, mentre que al Maresme no tant. El que ens ha ajudat ha estat la restricció de la mobilitat a les segones residències. Ens ha estat de gran ajuda, perquè la població resident és una, però tenim moltes segones residències i molts turistes, i al principi ens venien molts turistes afectats. Crec que la restricció de la mobilitat ens ha ajudat a frenar-ho una mica més, però és una percepció subjectiva i no tinc dades que ho avalin.

Quines són les previsions per a les properes setmanes?

Cal ser prudents. Ara mateix tenim el focus posat en les residències; no perquè hi hagi molts casos, sinó perquè són els que ens preocupen més. Si a les residències el focus es manté com fins ara, podrem començar a respirar. Hem de seguir mantenint igual el que hem fet fins ara, i esperar que els números baixin. A vegades, veiem que els pacients triguen a recuperar-se. No ens podem relaxar, encara que baixin els numeros.