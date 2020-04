Olot cancel·la la fira de l'1 de maig per l'estat d'alarma del coronavirus

La Fira de la Primavera que Olot celebra a principis de maig no es farà aquest any per l'estat d'alarma del coronavirus. Ho ha anunciat l'Ajuntament tot recordant que les restriccions de la pandèmia fan impossible una celebració d'aquestes característiques.

Cada any la capital de la Garrotxa s'omple d'activitats i de centenars de visitants. S'hi celebren diferents mercats repartits en diferents punts com ara el de roba, andròmines o el mercat del disc i també es fan activitats com el concurs de cant d'ocells i l'exposició de vehicles antics.

Com a alternativa, s'està treballant en un nou calendari d'esdeveniments per buscar noves dates per reprogramar tot allò que no s'ha pogut fer pel coronavirus.