Rebenten els vidres de 5 cotxes a Figueres

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana investiguen l'acció delictiva que han patit el cap de setmana cinc vehicles aparcats al barri de Sant Joan de Figueres. Els cinc cotxes estaven aparcats al carrer de Cresques Elies de la capital de l'Alt Empordà.

En un dels vehicles hi van robar un navegador GPS i en tres més no haurien pogut emportar-se'n res. Els Mossos d'Esquadra han rebut la denúncia de quatre dels propietaris dels vehicles que han patit l'assalt.

Els fets es remunten a la nit de dissabte a diumenge. Els propietaris es van trobar que els havien trencat algun dels vidres del cotxe, els ho havien remenat tot i, en un dels casos, el robatori es va consumar.

De moment, la investigació policial es manté oberta però no s'han pogut detenir els lladres. En aquesta zona de Figueres anteriorment hi havia hagut actes vandàlics i robatoris d'aquestes característiques, així com també algun incendi de vehicle provocat, com s'ha demostrat posteriorment.