Rebre la Mona de Pasqua sense sortir de casa

Aquesta Setmana Santa, la celebració de la Pasqua serà molt diferent de la d'altres anys. Amb el confinament decretat pel govern espanyol per evitar el contagi del coronavirus, la majoria de filloles i fillols no podran rebre la tradicional mona de les mans dels seus padrins i padrines. Això no significa però, que no la puguin gaudir com sempre. I és que per evitar que petits -i grans- es perdin aquesta celebració tan especial, moltes fleques i pastisseries d'arreu de les comarques gironines han optat per entregar aquests regals tan dolços directament a domicili. Per fer-ho, alguns establiments fins i tot han creat un catàleg amb els diferents models de mones que venen amb els diverses mides i preus.

El més complicat doncs, no serà rebre la mona sinó, com cada any, escollir quina és la més adequada. I és que de mones n'hi ha de tota mena: de xocolata blanca, negre o amb llet; amb forma d'ou, castell o de pilota; de personatges de dibuixos, futbolistes o amb forma d'animals; i fins i tot algunes que representen el coronavirus, la vacuna contra la covid-19 i els vehicles sanitaris.

Aquest és el llistat d'alguns dels establiments de la demarcació de Girona que reparteixen la Mona de Pasqua a domicili:

Pastisseria Tornés (Girona)



Pastisseria Reverter (Girona)

Xocopunt (Girona)

Can Noguera

(Vilobí d'Onyar, a Riudellots de la Selva, a Girona, a Sant Gregori o a Maçanet de la Selva). A Can Noguera només es distribueix a domicili en casos de persones d'alt risc i altres situacions molt excepcionals.

Pastisseria Nèctar (Cassà de la selva)

Pastisseria Negrell (Salt)

Pastisseria Parc Bosch (Figueres)

Pastisseria Òpera (Figueres i Peralada)

Can Pericus (Banyoles)

Cal Flequer

(Banyoles, Cornellà de Terri, Porqueres, Mata, Girona i Sàrria de Ter)

Pastisseria Pujol (Bescanó)

Serveixen a domicili els dies 8 i 9 d'abril a la zona de Bescanó.

Pastisseria Castanyer Serra (Hostalric)

Pastisseria Buhigas (Caldes de Malavella)

Ca L'Armela Pastisseria (La Cellera de Ter)

Pastisseria Serra (Maçanet de la Selva)

La mare dels ous (Palamós)

Dolceria Batlle (Torroella de Montgrí)

Pastisseria Can Dorca (Olot, Les preses i Sant Esteve d'en Bas)

Pastisseria Gil (Llívia)

Pastisseria Cerdanya (Puigcerdà)