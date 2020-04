Una setmana poc «santa»: ni cues ni previsió de vendes

Per si quedava algun dubte, els comerciants ja han parlat clar: no hi haurà Setmana Santa, senzillament perquè no n'hi pot haver, i n'hi ha que encara ho veuen lluny i ni tan sols s'han plantejat cap previsió de vendes, de manera que prefereixen anar estrictament «al dia». I aquesta setmana de confinament, igual que les dues anteriors i tot i ser Setmana Santa, es preveu fluixa al Mercat del Lleó.

El president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez, explica que «de sempre les vendes durant Setmana Santa han estat més baixes» i que el que es mantenia i inclús pujava més era la carn per fer a la brasa pels que marxaven a segones residències. Aquest any no hi haurà mobilitat, per tant els comerciants no preveuen canvis respecte de les setmanes anteriors: «Aquests dies no tenim pujades o baixades, tot és molt estable, la gent surt poc i compra més», subratlla. La seixantena de botigues que conformen el mercat sobreviuen gràcies al 50% de clientela que és del centre i rodalies, ja que l'altra meitat és de municipis veïns. El president assenyala que després dels primers dies de «pànic» amb motiu de l'anunci de l'estat d'alarma, les vendes al mercat van fer una baixada «en picat» d'entre el 40 i el 50%.

Aquesta caiguda de vendes generalitzada fa que a algunes botigues petites els suposi més costós mantenir oberts els locals que no pas tancar-los, i per Setmana Santa alguns dels que no puguin tancar obriran a contra cor: «No surten els números i ens sentim molt exposats», diu. De fet, Rodríguez explica que l'associació va proposar a l'Ajuntament de Girona l'opció de fer torns de tancament rotatius de quinze dies, però ens van dir que no estava previst posar-ho sobre la taula».

Hi haurà, doncs, qui decidirà tancar els quatre dies de Setmana Santa, sobretot petits comerços, com ara l'estanc de Lluís de Anguera, president de l'Associació Comerç Figueres, perquè li surt més a compte que obrir, i aprofitaran la llibertat horària que els ha permès el decret de confinament. Des de l'inici de la pandèmia, De Anguera ven una cinquena part del que seria habitual perquè el seu local està molt orientat al turisme. «Conec 3 o 4 estanquers que tampoc obriran perquè no hi haurà ningú que els compri i no volem estar tan exposats», explica. «Altres sectors encara ni s'han plantejat previsions per a aquest cap de setmana, encara els queda lluny, van al dia», apunta. A més, no preveu que la situació millori fins que no s'acabi el confinament. «Hi ha molta inseguretat i desconeixement perquè ningú sap què passarà d'aquí a un mes, i la gent compra el mínim indispensable», subratlla. Ho ha viscut en carn pròpia al seu local: «Hi ha clients que abans compraven dos paquets de tabac al dia i ara s'han canviat al que es cargola i en fumen la meitat», indica. En general, assegura que aquesta Setmana Santa serà com un «diumenge llarg», que s'haurà de fer amb la gent del poble; en definitiva: «Els números són catastròfics per tothom».



Als supermercats, normalitat

La restricció de mobilitat lligada al confinament, el tancament de gran part de comerços i la prevenció han convençut gran part dels ciutadans a anar menys a comprar i carregar més. Tot i això, les grans superfícies no esperen acumulacions durant la Setmana Santa, i alguns tancaran els dies festius.

La normativa d'horaris comercials de la Generalitat fixa cada any els festius autoritzats d'obertura, on no hi entren ni Divendres Sant ni Dilluns de Pasqua. Amb el decret de l'estat d'alarma el Govern ha mantingut la mateixa regulació, que fixa una llista d'establiments autoritzats que podran regular els seus horaris si decideixen obrir tot i tractar-se de dies festius. I en el cas de les grans superfícies d'alimentació, les consultades per aquest diari no preveuen que aquesta casuística provoqui cap afectació a l'abastiment ni tampoc aglomeracions, ja que el dissabte farà d'illa entre ambdós festius.

És el cas dels supermercats Bon Preu, que durant aquesta setmana han estipulat una reducció dels horaris per descans del personal i han decidit que tots els establiments tancaran els diumenges fins a nou avís. Pel que fa als horaris de Setmana Santa, els locals turístics obriran els dos festius però prestaran horaris reduïts. La resta d'establiments només obriran dissabte. Amb tot, fonts de la cadena asseguren que no es preveu un increment de les vendes durant aquests dies, i de fet esperen que se segueixi la mateixa tendència de les setmanes anteriors. També asseguren que la gent haurà fet previsions de compra per evitar una situació com la que es va viure fa dues setmanes arran de l'esclat del confinament.

Als supermercats Mercadona mantindran la mateixa política que fins abans del confinament pel que fa als horaris comercials, i no obriran els dos festius ni diumenge. Tampoc pateixen per les acumulacions, ja que indiquen que la gent «és molt responsable» i la previsió és de «normalitat absoluta».