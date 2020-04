El Banc dels Aliments reparteix 52 tones de menjar i productes d'higiene durant el confinament

El Banc dels Aliments de Girona ha repartit 52 tones de menjar i de productes d'higiene de primera necessitat des de l'inici del confinament. "Tot continua funcionant", assegura el seu president, Frederic Gómez. A partir que es va declarar l'estat d'alarma per la covid-19, els voluntaris de l'entitat preparen els lots amb mesures de protecció (guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic). El Banc ha rebut donacions d'aliments procedents d'hotels, restaurants i col·legis que han hagut de tancat, però també ha hagut de fer front a noves demandes. Per exemple, de l'Ajuntament de Cadaqués o el pavelló de Palau II de Girona, on hi ha confinats 80 sensesostre.

Perquè puguin seguir sortint els lots cada setmana, una desena de voluntaris treballen cada dia al magatzem del Banc dels Aliments, ubicat al barri gironí de Vilarroja. Ho fan amb el material de prevenció recomanat –mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic– que ha cedit l'empresa banyolina Embotits Sarquella. "Vinc de Vidreres i de moment no m'he trobat cap control ni m'han aturat, ni a l'anada ni a la tornada; però ja porto el document del Banc dels Aliments per justificar el desplaçament", explica un dels voluntaris, Ignasi Colina, que fa tres anys que col·labora amb l'entitat.

Segons apunta el president, Frederic Gómez, tampoc han tingut problemes amb les furgonetes que transporten els aliments. "Quan s'han trobat un control, en veure que són del Banc dels Aliments, ja no les paren", ha assenyalat. Ara bé, tots aquells voluntaris que superen els 65 anys i se situen dins la franja d'edat de risc, treballen i fan gestions des de casa.



Noves necessitats

Durant les primeres setmanes de confinament, han sorgit noves necessitats d'abastiment d'alguns ajuntaments, com els consistoris de Cadaqués o Girona. "Un lloc on estem abastint és el pavelló de Palau II, amb una capacitat de 80 persones, on acullen persones sensesostre", ha explicat Gómez, en referència a les instal·lacions que els treballadors municipals de l'Ajuntament de Girona i Protecció Civil han habilitat per a les persones sense llar durant l'emergència sanitària del coronavirus.

Per facilitar les donacions en el context actual de restriccions de circulació, hi ha la possibilitat de fer aportacions econòmiques des de la web del Banc dels Aliments. En aquest sentit, Gómez ha assegurat que hi ha fons suficients per donar resposta a totes les necessitats. I aquí el president del Banc recorda que els centres de distribució –i les més de 80 entitats benèfiques que proporcionen els productes a les persones que ho necessiten–, encara disposen de part dels 332.647 quilos d'aliments que van rebre a la primera quinzena de març del programa de la Unió Europea per a les persones desafavorides (FEAD en les seves sigles en anglès).

Tot i així, Gómez adverteix d'un eventual "problema" si el confinament s'allarga, ja que es necessitarà "tornar a omplir els prestatges del magatzem, que s'estan buidant amb bastanta rapidesa". Per això, ja s'estan destinant les donacions econòmiques rebudes a la compra d'aliments bàsics i infantils, com l'aportació que han fet recentment les penyes del Barça.

