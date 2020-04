Confinats a Riudellots amb catorze ximpanzés i quatre macacos

Celia, Cecilia, Barbara, Margot i Archie no s'haurien imaginat mai, a l'inici del seu voluntariat europeu, que acabarien confinats amb els primats als quals anaven a ajudar, en total, catorze ximpanzés i quatre macacos. Res que una pandèmia mundial no pugui canviar. «Hem habilitat l'espai com hem pogut per quedar-nos aquí per assegurar el benestar dels primats i que no es contagiïn. És una sort perquè podem gaudir de la natura i veure'ls cada dia», explica Cecilia. El seu company de feina, Archie, afegeix que «no tenim cap contacte amb el món exterior i d'aquesta manera ens assegurem que els primats no estiguin exposats a cap risc i, de fet, el dia a dia tampoc ha canviat gaire en termes de rutina perquè continuem fent pràcticament tot el que fèiem fins ara». Pel que fa a l'alimentació o la manutenció, des del centre expliquen que dos treballadors porten als voluntaris tot allò que els pugui fer falta per evitar que hagin de sortir.

«Vam començar el confinament abans que fos obligatori perquè no sabíem com podia afectar el coronavirus als ximpanzés i als macacos», explica Cristina Valsera, responsable de comunicació de la Fundació, que detalla que les rutines dels animals no han variat massa: «Com a molt senten menys sorolls de cotxes i és cert que el règim de visites s'ha aturat però crec que l'única cosa que els canviarà serà que estaran emprenyats amb nosaltres perquè aquests dies no hi anem». Tot i això, detalla que la feina del centre no s'atura tampoc per als que estan fent teletreball des de casa: «Tenim un company que està fent recerca per saber exactament com pot afectar el coronavirus als primats, per saber com hem d'actuar en cas que algun d'ells presenti símptomes». Segons Valsera, els primats estan entrenats per deixar-se prendre la temperatura i totes les troballes que fan en l'àmbit de recerca les comparteixen amb l'Aliança Europea de Centres de Rescat i Santuaris (EARS per les seves sigles en anglès), una xarxa europea formada per una vintena de centres de rescat en la qual poden posar en comú protocols i seguiment d'actuació dels animals, entre d'altres.



Activitats pel confinament

Des de la Fundació reconeixen que l'estat d'alarma els ha suposat una davallada dels ingressos, ja que s'han anul·lat les visites de centres escolars i particulars, però gràcies a la tecnologia ofereixen alternatives didàctiques per a aquests dies de confinament. Per exemple, la directora del centre, Olga Feliu, imparteix aquesta tarda (16 h) una xerrada sobre la importància de la conservació de primats i l'impacte d'aquests sobre el planeta. La intervenció es podrà seguir a través de l'Instagram de la Fundació (@fundaciomona). També ofereixen cursos en línia i activitats per als més menuts, com ara contes infantils.