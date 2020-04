Davant del coronavirus, responsabilitat i solidaritat

Malgrat que comencen a aflorar dades positives i esperançadores sobre l'evolució de la malaltia, cal seguir mantenint la consciència col·lectiva perquè quedar-se a casa i no sortir al carrer mentre duri la pandèmia del coronavirus i protegir els sectors de la població com la gent gran és la manera més efectiva d'aturar la propagació. L'obligat confinament decretat fa unes setmanes té com a objectiu contribuir a evitar la saturació d'hospitals i les UCIs i els resultats comencen a ser evidents i tangibles. Molt tímidament, però la xifra de morts i nous contagis es va contenint i en algunes jornades fins i tot no ha augmentat. Aquest era el primer objectiu, però la lluita no ha acabat.

Per aquest motiu cal continuar quedant-se a casa, prenent totes les mesures de protecció i evitar sortir al carrer sempre que sigui possible. Com ha quedat demostrat amb les xifres de recuperació de malalts, tota petita acció, encara que ens sembli que no té importància, serà determinant per vèncer i derrotar el virus. Diari de Girona posa en marxa aquesta iniciativa #Gironaacasa amb la finalitat d'insistir en la necessitat de limitar els moviments per combatre la malaltia.



Setmana Santa des de casa

Estem en plena Setmana Santa i en altres circumstàncies l'agenda d'activitats s'hauria omplert de processons, actes litúrgics, mercats artesanals de rams i bunyols, fires i representacions. Malauradament la propagació del virus ho ha impedit però tampoc ha faltat imaginació i encara que sigui des de casa no cal renunciar a viure d'alguna manera alguns actes. Per exemple, a l'Alt Empordà, a Sant Climent Sescebes, es representa la Passió des de l'any 1976. Aquest any, però, els organitzadors li han posat imaginació i es farà una Passió virtual amb una trucada via Skype a Jesucrist. D'originalitat no els en falta.

Verges viuria avui, Dijous Sant, el dia més important de tot l'any. El poble s'hauria omplert de milers de visitants aquesta nit per seguir la tradicional Dansa de la Mort. En aquest cas, els seus veïns tampoc hi han volgut renunciar i en temps de confinament hi han posat també molta voluntat per tirar endavant i viure de la millor manera possible la seva tradició més ancestral. Serà una processó atípica pel coronavirus en què es faran dues repicades dels Manages a les 5 de la tarda i a 3/4 de 10 de la nit, tothom que vulgui està convidat berenar bunyols des dels balcons i a les 10 de la nit mitjançant una connexió en directe a través del Facebook es convida tothom a cantar la tradicional Hosanna des de les finestres.

I el personal mèdic continuen essent els herois d'aquesta lluita contra el virus. Ells són també els que ens continuen animant a quedar-nos a casa. Els professionals sanitaris de l'àrea de Roses han llançat un emotiu missatge a través de les xarxes socials en un vídeo. Els professionals que donen servei a Roses, Castelló d'Empúries, Empuriabrava, Cadaqués, Pau i Palau han publicat un vídeo on volen agrair a la gent l'ajuda i col·laboració que han rebut per frenar l'expansió del coronavirus. El vídeo busca també seguir animant la ciutadania per quedar-se a casa i complir amb les restriccions fixades.

Tots els esforços ciutadans porten recompensa... i tard o d'hora es tornarà a la normalitat.

En àmbit local continuen portant-se a terme diverses iniciatives d'empreses i particulars per abastir els centres sanitaris de material mèdic per fer front al virus. La solidaritat es construeix des de petits granets d'aportació i gestos de tota mena. Com diu el doctor Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'hospital Trueta, solidaritat és «l'exèrcit de 3D imprimint viseres i peces per a les màscares, la gent oferint màscares i cosint màscares, empreses fabricants respiradors, vestits de protecció i aerosol boxes, empreses i flequers oferint menjar als professionals, hotels oferint habitacions...». La llista de la solidaritat és llarguíssima i infinita.

Altres llancen missatges dirigit als joves, com l'empresari Josep Lagares, que els anima a prendre part activa en el que està passant. El fet que estiguem confinats no significa que la creativitat ho estigui i per tant «ara teniu l'oportunitat de salvar el món» i els anima a participar en la covid19.creativationchallenge.com per buscar idees per lluitar contra el virus.

Per què és important el confinament?

Aquest confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCIs. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.

Cada petita acció és important per evitar més víctimes. Segons dades del Departament de Salut, el nombre d'afectats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ja frega els 2.000. Ahir es van registrar 97 nous casos, xifra que s'allunya molt del registre de dimecres de la setmana passada, quan se'n van detectar 192 de nous. Lamentablement, hi va haver 33 defuncions, el màxim de morts registrades en un sol dia a la zona. Per altra banda, ja s'acumulen 598 altes hospitalàries. En les darreres hores se n'han donat 47.

El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de COVID-19 al territori.



Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes, és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Agraïment als professionals que estan al peu del canó

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...



#Gironaacasa

Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, et convidem a fer-ho amb el hashtag #Gironaacasa. Junts podrem fer front al coronavirus. Queda't a casa!

