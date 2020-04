Encasten un vehicle i roben en una farmàcia a Mas Borinot a Blanes

El confinament no fa estar els lladres a casa o almenys això sembla a les comarques gironines. En una sola nit -la de dimarts- es va robar un vehicle a un concessionari de Girona, se l'hauria utilitzat per encastar-lo contra una farmàcia de Blanes i en una de Malgrat. Finalment, de matinada uns lladres també van entrar a l'estanc del centre de Maçanet de la Selva.

En els primers dos fets s'apunta que hi hauria coincidències en els presumptes autors: la banda que hauria encastat el vehicle en una farmàcia de Mas Borinot a Blanes seria el grup que va robar un vehicle a Girona.

Els fets de Blanes es remunten pels volts de les deu de la nit de dimarts. Els lladres van triar com a objectiu una farmàcia situada al carrer de l'Alhambra de Mas Borinot. Almenys tres persones encaputxades van encastar el vehicle de recules, van accedir a dins de l'establiment i van robar-hi. Un cop fora -el robatori va durar pocs minuts- els homes van pujar al vehicle -un Audi 4 de color blanc- i van fugir ràpidament en direcció Lloret de Mar.

Arran del succés, testimonis que van sentir el rebombori i vanveure els fets van alertar la policia. Fins al lloc s'hi van desplaçar la Policia Local deBlanes -la primera en arribar al lloc i els va anar de poc que no enxampaven els lladres- així com els Mossos d'Esquadra. Arra del succés també es van alertar policies locals veïnes.

Es dona el cas que els lladres, segons fonts policials, van aconseguir robar en una altra farmàcia amb el mateix mètode, en aquest cas, però, a la localitat veïna del Maresme, Malgrat de Mar.

Un cop van obtenir el botí de les dues farmàcies haurien abandonat el vehicle al camí Ral de Sils.

El vehicle d'alta gamma va aparèixer en flames a quarts de quatre de la matinada, en un punt situat a sota del pont de l'AP-7 de la localitat selvatana. Efectius dels bombers va apagar l'incendi però al lloc no s'hi va trobar ningú.

L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra de Girona està a càrrec de la investigació dels fets. Aquests agents també estan en alerta per altres encastaments que ha patit la província -en bancs, farmàcies i empreses. De fet, a Blanes ja n'hi va haver un a mitjans de gener. En aquest cas els lladres van encastar també un vehcile amb una farmàcia, van fugir però la policia va recuperar la caixa enregistradora robada.



Cop a un estanc a Maçanet

A banda de l'encastament, la mateixa nit a Maçanet de la Selva hi va haver un altre robatori amb força, a l'estanc de la plaça de l'Església. Els lladres van destrossar el vidre de la porta després d'aixecar la persiana amb una palanca. Van robar cartons de tabac i diners de la caixa. En aquest cas, els lladres anaven amb un altre vehicle -un Peugeot- i s'apunta que no serien els dels encastaments sinó un altre grup que ronda per la zona.