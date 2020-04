La Generalitat evita l'exèrcit per desinfectar residències

No sembla que agradi gaire, ni a la Generalitat ni als ajuntaments del seu mateix color polític, que l'exèrcit dugui a terme tasques de desinfecció en residències geriàtriques catalanes. Segons ha pogut saber aquest diari, en les darreres hores la Generalitat s'ha afanyat a enviar efectius a desinfectar residències a Olot i a Torroella de Montgrí, just després de saber que s'havien iniciat contactes amb els efectius militars. Es diria que l'«amenaça» de la presència militar serveix com a mínim per manar la pressa al Govern català, que si ja està essent cada cop més criticat per la seva gestió del coronavirus en residències d'avis, vol evitar en tot el possible les imatges de soldats de l'exèrcit espanyol havent-se de fer càrrec de la situació.

A Torroella de Montgrí, els responsables de la fundació Hospital-Asil de pobres i malalts, que gestiona dos geriàtrics dels tres que hi ha a la població, estaven preocupats. No és que la situació fos greu, a dia d'ahir tenien només un resident diagnosticat amb coronavirus, però per prevenció volien que la Generalitat desinfectés l'interior dels dos geriàtrics. De la part exterior –jardins, etc.– se'n fa càrrec el mateix Ajuntament. Segons ha pogut saber Diari de Girona, després de diversos intents, els responsables de la Generalitat no donaven resposta, per la qual cosa es van dirigir a l'Ajuntament perquè fes arribar una petició a l'exèrcit, i que hi enviés la Unitat Militar d'Emergències (UME). Els responsables municipals així ho van fer, obtenint immediata resposta de la Subdelegació del Govern. Tal era el grau de necessitat de les residències, que mentrestant també van utilitzar algun contacte privat per fer arribar la petició a la base militar de Sant Climent Sescebes.

Als pobles petits tot se sap i al cap de poques hores les xarxes socials treien foc per la possibilitat que l'exèrcit anés als geriàtrics de Torroella a treure les castanyes del foc a la Generalitat, amb un encès debat entre els favorables i els detractors. Immediatament després, la Generalitat –ara sí– va donar senyals de vida i ahir mateix va enviar-hi una empresa de desinfecció. Al poble es dona per fet que tanta diligència sobtada només tenia com a objectiu evitar que l'exèrcit els passés un cop més al davant. Una cosa semblant va passar a Olot, tot i que la situació a la residència de Santa Maria del Tura és molt més greu, amb almenys 17 persones mortes a causa de la pandèmia. La setmana passada Diari de Girona explicava que els mateixos treballadors del centre havien fet arribar una petició a la Subdelegació del govern perquè enviés l'UME desinfectar les instal·lacions, cosa que finalment no es va dur a terme. Segons algunes informacions, efectius de l'exèrcit ja estaven preparats per presentar-se ahir a Olot i desinfectar el geriàtric, però a darrera hora va realitzar la feina una empresa privada contractada per l'Ajuntament, de JxCat.

Una altra vegada es van poder evitar al darrer moment les imatges dels soldats de l'UME treballant en favor de les residències d'avis, competència del Govern català.