Girona duplica el nombre de proves PCR analitzades al dia amb la cessió dels laboratoris d'Hipra

La Regió Sanitària de Girona ha duplicat el nombre de proves PCR que s'analitzen al dia gràcies a la cessió dels laboratoris d'Hipra a Amer (Selva). El divendres 27 de març es van començar a analitzar aquest tipus de mostres i gràcies a això s'ha reduït el temps de resposta. Actualment, les instal·lacions de la farmacèutica gironina poden analitzar entre 300 i 400 proves en un sol dia i encara es pot créixer més. Actualment els laboratoris analitzen les proves dels hospitals Trueta, Santa Caterina, Palamós, Figueres, Olot i Campdevànol, així com també altres centres de salut complementaris i d'atenció primària.

La reducció en el temps d'espera per saber els resultats també afecta de forma important al nombre de personal sanitari que està disponible en els centres gironins. Quan un treballador té símptomes de patir la covid-19 se li realitza una prova i ha de restar aïllat per evitar propagar el virus entre els pacients. Com que ara es poden saber els resultats més ràpidament, en cas que la prova surti negativa, es pot reincorporar abans a la plantilla.

Els laboratoris d'Hipra ocupen gairebé 700 m2 i compten amb l'última tecnologia per diagnosticar mostres PCR. A més, també s'hi han traslladat alguns equipaments de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). També des del divendres 27 de març s'han traslladat professionals voluntaris per tenir prou personal que s'encarregui de l'anàlisi de les mostres.

L'anàlisi de les mostres es divideix en tres parts. D'una banda, el Laboratori Clínic Territorial de l'ICS a Girona rep totes les mostres de tota la regió, Allà es segueix un procés per aconseguir que el virus deixi de ser infecciós. Aquesta feina la fan de forma conjunta personal de l'ICS amb treballadors de l'IDIBGI, tot i que properament hi haurà més treballadors en el laboratori i es podrà assumir de forma íntegre amb personal de l'ICS.

Una vegada fet aquest primer pas, un 75% de les mostres es transporten les mostres fins a Amer, on es segueixen analitzant. La resta es queden als laboratoris gironins on segueixen els mateixos processos. El segon pas és l'extracció de l'àcid ribonucleic del virus (RNA) i per últim es detecta si hi ha presència molecular del virus. Cada analítica tarda una hora i mitja en determinar amb fiabilitat si una mostra té presència del coronavirus.