Girona suma 18 morts i ja frega les 200 víctimes per coronavirus

Ahir van morir divuit persones amb COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona, fet que demostra que la xifra de víctimes diàries encara costa que disminueixi, ja que n'hi va haver quatre més que dilluns. De fet, la xifra d'ahir és la segona més elevada des de l'inici de la crisi, després de les 23 víctimes registrades dimecres de la setmana passada. A més, malgrat que durant el cap de setmana hi va haver un descens experimentat, fa dos dies que el nombre de morts va a l'alça. D'aquesta manera, el total de difunts a la regió ja frega els 200, amb 199 morts en total.

D'altra banda, després de la davallada de nous casos de dilluns, quan se'n van registrar 40, ahir van augmentar, tot i que la xifra s'allunya molt de la mitjana de la setmana passada, quan se n'arribaven a registrar més de 150 diaris. Ahir Salut en va detectar 73 més i el total s'eleva a 1.844 a tota la província.

Les bones notícies són, d'una banda, que ha baixat el nombre de persones hospitalitzades a 613 quan dilluns era de 644, així com el de casos greus. Ahir n'hi havia 90 d'ingressats i dilluns, 96. L'altra bona notícia és el nombre d'altes, que segueix augmentant dia rere dia. Ahir se'n van donar 78 i en total ja sumen 551.

Finalment, l'altra cara de la moneda és el nombre de sanitaris afectats, que segueix augmentant, tot i que a un ritme inferior dels darrers dies. Ahir se'n van detectar 28 més i des de l'inici se n'han infectat 544.



Casos als hospitals comarcals

De les defuncions d'ahir, una es va produir a l'hospital d'Olot. Es tracta d'una persona gran amb patologies prèvies. Amb aquesta, ja són 23 les víctimes mortals en aquest centre. A més, hi ha 55 persones ingressades i 63 professionals que han donat positiu. Ahir es van donar cinc altes i ja n'acumulen 34. Un dels pacients ingressats està a l'UCI pendent de trasllat al Trueta. Amb aquest trasllat ja seran deu els pacients que s'han atès a l'UCI de l'hospital d'Olot i que posteriorment han traslladat.

D'altra banda, des de divendres de la setmana passada s'ha habilitat un hotel de la ciutat per a tots aquells professionals que es volen aïllar de la seva família.

Als centres alt-empordanesos gestionats per la Fundació Salut Empordà no es va registrar cap nova defunció i el total es manté en nou. Els positius ja són 198, 21 dels quals es van diagnosticar ahir. D'aquests, 70 són professionals sanitaris, dotze més que dilluns. Finalment es van donar nou altes i el total ja suma 46.

Al Baix Empordà, no es va produir cap defunció en els centres gestionats pels Serveis Integrals. A l'hospital de Palamós es mantenen en cinc. Hi ha 27 persones ingressades en aquest centre, les mateixes que dilluns, i quinze estan pendents de resultat. Entre l'hospital i els centres Palafrugell i Palamós Gent Gran hi ha 55 professionals amb coronavirus, dos més que dilluns, i 25 esperen resultats, els mateixos. Com a novetat, des del 13 de març s'han donat 39 altes a domicili.

L'hospital de Campdevànol registra 75 casos positius fins ara, un més que dilluns. Ahir hi va haver una nova defunció, així que el total ja suma sis. Actualment hi ha 30 persones ingressades al centre i vuit professionals sanitaris afectats pel coronavirus, un més. Finalment, des de l'inici de la crisi s'han donat 24 altes.

Finalment, l'hospital de Blanes té un total de 36 persones ingressades degut a aquesta malaltia, tres més que dilluns. En aquest centre tampoc es va produir cap nova defunció i es van donar tres altes que eleven el total a 34.



Millora la situació al Trueta

La delegada del sindicat Comissions Obreres (CCOO) al Trueta, Maria Àngels Rodríguez, va explicar ahir a Diari de Girona que la situació a l'hospital «ha millorat» respecte a la setmana passada. Aquest canvi es deu, entre d'altres coses, a l'augment del subministrament d'equips de protecció individual, fet que evita «haver de reutilitzar el material durant més d'un dia». Rodríguez va reiterar que el Trueta «és un dels hospitals amb la taxa més baixa de sanitaris infectats i això és gràcies a les mesures que s'han impulsat des de direcció». També va valorar positivament que hi hagi una oferta d'hotels i apartaments per a sanitaris que ho necessitin i, a més, va agrair a totes les empreses que fan donacions. Respecte a les aportacions de productes per a sanitaris va explicar que el personal que fa torn de nit se sent «més discriminat» ja que la majoria es fa de dia.

D'altra banda, quant a l'atenció als pacients, la delegada de CCOO celebra que en els darrers dies hagin arribat setze respiradors que «aniran molt bé per substituir els vells» però va admetre que «cal que n'arribin més». Quant a previsió, va explicar que «encara hi ha espai per atendre nous pacients» però va fer una crida a la població perquè aquesta Setmana Santa es quedi a casa, perquè si no el risc que és produeixi un repunt serà «molt elevat».

Finalment, Rodríguez va explicar que «hi ha certa preocupació entre els sanitaris perquè l'activitat a Urgències ha baixat massa i temem que s'eviti venir a l'hospital degut a la crisi causada pel coronavirus». És per això que «demanem a la ciutadania que no dubti a venir si presenta problemes de salut», va afirmar.