Els horaris per fer la compra en els supermercats durant la Setmana Santa

A causa del confinament decretat pel govern espanyol per evitar la propagació del coronavirus, els principals supermercats han optat per adaptar els seus horaris a les noves necessitats dels seus clients. Aquesta setmana però, és festiva i això afegeix més confusió entre molts usuaris que no tenen clar quins dies o en quines hores poden anar als supermercats on acostumen a fer la compra.

A Catalunya, i a diferència de la resta d'Espanya exceptuant València, ni Dijous Sant, 9 d'abril, ni dissabte, 11 d'abril son festius. Sí que ho son Divendres Sant, 10 d'abril i Dilluns de Pasqua, 13 d'abril.



Mercadona



Tal com fa d'ençà que va començar l'estat d'alarma, la cadena seguirà obrint de nou del matí a set de la tarda. A les comarques gironines, Mercadona hi té 20 botigues: Girona, Vidreres, Olot, Banyoles, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Cassà de la Selva, la Bisbal d'Empordà, Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós, etc. A la majoria d'elles, obrirà Dijous Sant i dissabte i tancarà Divendres Sant, diumenge i Dilluns de Pasqua. Només hi ha una excepció: Blanes. A la localitat selvatana, el diumenge, els tres Mercadona que hi ha obriran de nou del matí a dues del migdia.

Hipercor



L'únic Hipercor de la demarcació es troba a Girona. Enguany, i tenint en compte la crisi de la Covid-19, han ideat un pla específic de cara a aquesta Setmana Santa. Per això, els establiments Supercor i Hipercor de tot Espanya obriran el Dijous Sant i el Divendres Sant des de les onze del matí fins a lesa les set de la tarda. La resta dels dies l'obertura serà de deu del matí a vuit del vespre com és habitual en aquestes botigues.

Carrefour



El supermercat de Girona i el de Figueres tancaran el divendres i el dilluns de Pasqua i el diumenge. Els centre Carrefour express, que es troben a les gasolineres repartides per la demarcació, i els Market, estaran oberts tots els dies festius.

Lidl



Als supermercats Lidl, cal mirar amb atenció els horaris de cada establiment concret, que es poden consultar a la pàgina web. A Santa Coloma de Farners a més del Divendres i el Dilluns, també tanquen el dimarts, 14 d'abril. A Lloret de Mar, a Palafrugell i a Platja d'Aro, el Divendres i el dilluns obriran de deu del matí a tres del migdia. I a Blanes, obriran de deu a tres del migdia el divendres, el diumenge i el dilluns i el dimarts, 14 d'abril, tancarà. La resta de Lidl de la província tancaran cada dia menys dijous i dissabte.

Caprabo

La companyia de supermercats té previst atendre el públic el Dijous Sant i el Dissabte Sant de les nou del matí a vuit del vespre. Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció tancaran les portes. El Dilluns de Pasqua però, tornarà a obrir de nou del matí a tres del migdia.

Aldi



L'horari dels supermercats Aldi varia segons la població on es compri. A Girona, Banyoles, Figueres, Santa Coloma de Farners i Olot, els festius estarà tancat i la resta de dies obriran de nou del matí a set de la tarda. A Calonge, Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, l'Escala, Lloret de Mar i Castelló d'Empúries obriran divendres si diumenge de nou del matí a dues del migdia. A Blanes només obriran amb aquest horari reduït el diumenge.

La majoria de supermercats Bon Preu obriran de nou del matí a tres del migdia i de quatre de la tard a vuit del vespre el Dijous i el dissabte, Hi haurà però, excepcions: A localitats turístiques com Torroella de Montgrí, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar o Tossa obriran el Divendres i el dilluns de deu del matí a dues del migdia. A altres llocs com Arbúcies o Sant Hilari Sacalm, obriran divendres de deu del matí a dues del migdia però tancaran el diumenge i el dilluns.