Manca d'ordinadors i problemes per fer la compra a les famílies nombroses

Fer la compra en solitari per a una família nombrosa és una tasca pesada i complicada, però les restriccions de moviments dictades aquests dies de confinament així ho exigeixen, un requisit que l'associació que les representa a Catalunya vol que es canviï. En concret, la Fanoc ha demanat a l'administració que les autoritzi a comprar en grups de dues persones si presenten el carnet que les acredita com a família nombrosa.

Fa setmanes que aquesta entitat rep queixes de mares i pares per als quals anar al supermercat s'ha convertit gairebé en una proesa o, almenys, en una tasca difícil de gestionar. Les dues conseqüències principals del fet que ho hagi de fer una sola persona són, d'una banda, la sobrecàrrega de qui li toca assumir la feina o, de l'altra, repetir el viatge a la botiga perquè amb una sola vegada no n'hi ha prou. L'organització remarca que les llars de «la majoria de les famílies nombroses tenen cinc, sis, set o més membres i necessiten anar a fer la compra dues persones».



Sobrecàrrega i recriminacions

La Fanoc exemplifica el problema amb el cas d'una mare de quatre fills per a qui resulta molt feixuc «carregar ella sola el menjar per a tota la setmana» de les sis persones que viuen a casa. Així com la situació amb què van trobar-se uns germans que van anar al supermercat junts, amb dues llistes diferents, per tal de poder cobrir les necessitats de la família; a la caixa, van recriminar-los que hi haguessin anat tots dos, a més d'amenaçar-los amb una possible multa.

L'última versió de les limitacions d'activitats per la covid-19 inclou aspectes que afecten especialment aquestes famílies –entre d'altres–, com ara la prohibició d'anar més d'una persona en el mateix cotxe particular, tot i les excepcions, o que es vagi a comprar acompanyat d'algun fill menor d'edat. Davant la possibilitat que a casa no hi hagi ningú més que se'n pugui fer càrrec, el document de Protecció Civil de la Generalitat recomana demanar a algú que li faci arribar els aliments o els productes bàsics que necessiti o comprar-los per internet; però «si no és possible –afegeix sobre els infants–, eviteu que entrin als establiments». Amb relació al fet de compartir vehicle, la Fanoc reconeix que el Govern «va corregir i va permetre anar en cotxe dues persones assegudes en fileres diferents»; però lamenta que, «malgrat això, els problemes segueixen per a les famílies nombroses que han de fer una compra extragran».

Les dificultats logístiques no acaben aquí perquè, tal com alerta l'organització, hi ha moltes famílies que no tenen prou ordinadors perquè tots els seus fills puguin seguir l'activitat telemàtica escolar des de casa. Per aquest motiu i pensant en la represa del curs després de les vacances de Setmana Santa, l'Associació de Famílies nombroses de Catalunya demana al Departament d'Educació que «distribueixi els ordinadors que ara no es fan servir a les escoles entre les famílies nombroses que tinguin més infants a casa i menys recursos informàtics».