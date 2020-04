Robatori i destrosses al local de la Casa d'Andalusia de Figueres

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força a la Casa Cultural Andalusa de Figueres. Els fets s'haurien produït entre diumenge i dilluns i els responsables de l'entitat es van trobar amb la porta del local, situat a l'edifici del Molí de l'Anguila, completament esbotzades. La zona està acordonada per la Guàrdia Urbana.

Els lladres van accedir a la zona del bar, on hi ha una caixa enregistradora, però segons fonts policials no hi havia diners en efectiu. En la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra, hi consta que els lladres es van endur diverses begudes alcohòliques i algun aliment, com ara gelats, que l'entitat hi guardava.



Allunyat del nucli urbà

L'edifici del Molí de l'Anguila, un espai utilitzat per entitats de la ciutat, es troba allunyat del nucli urbà i en una zona poc transitada.

A més, el robatori amb força es va produir el mateix cap de setmana que a la zona Juncària-Parc Bosc van rebentar les finestres de cinc vehicles.