Un sindicat de Mossos denuncia que han rebut guants caducats per fer front al coronavirus

El sindicat CAT dels Mossos d'Esquadra denuncia que han rebut guants caducats per fer front al coronavirus.

També afirma que també se'ls han repartit mascaretes en sobres sense segellar.

Concretament, aquesta setmana per exemple, han rebut guants caducats a la Unitat d'Investigació de Figueres i les mascaretes s'han repartit a diversos efectius de la Regió Policial de Girona.

Per exemple, de guants se n'han repartit amb data de caducitat l'any 2014 o un altre paquet amb data de lot de 2007 on s'indica que en tres anys s'havien d'utilitzar i sinó, ja caducaven.

La caducitat d'un lot de guants - sindicat CAT

Pel que fa a les mascaretes, si bé s'havien rebut alguns lots correctament, hi ha policies que s'han rebut en sobres de paper i oberts, és a dir sense segellar.

Per a la portaveu del sindicat CAT -que pertany a la Trisindical dels Mossos-, María José Dávila és molt greu aquesta situació. També es pregunta qui "ha manipulat les mascaretes per posar-les en un sobre de paper?" i assegura que a més, aquestes "no venen precintades ni consta el grau de protecció FFP enlloc".

Fa una setmana, diversos sindicats van demanar més material i proves per a tots els Mossos. Finalment el TSCJ ha obligat a aquesta última demanda sindical. Pel que fa al material, els agents compten amb gel per a les mans i pel que fa a la resta de material de protecció -guants i mascaretes- ha anat arribat de forma esglaonada i de diversa tipologia.

