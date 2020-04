«Ens trobem en una fase d'altiplà, com en una certa planura però amb l'ai al cor»

Llicenciat en Dret (UAB) i diplomat en Direcció d'empreses (ESADE). La seva trajectòria professional ha estat lligada al sector de la salut i els serveis socials. Ha tingut càrrecs a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, a la Fundació Puigvert i a la Diputació de Girona.



Quina és la situació actual de l'hospital de Figueres?

Nosaltres normalment no tenim una unitat de crítics, llavors n'hem muntat una amb els respiradors del quiròfan i la unitat que teníem de motorització, que és allà on tenim de 6 a 9 casos. Muntar això per nosaltres vol dir que cada infermera controla dos malalts, però s'han de controlar 24 hores al dia, i sobretot necessites anestesista i internista i, per tant, hem doblat guàrdies. També per a la gent gran, al Bernat Jaume, per poder donar resposta a les demandes del geriàtric.

Llavors heu hagut de modificar espais o departaments?

Anem treballant amb l'hospital regirat, perquè pensa que per exemple els optometristes han notat una baixada de consulta i ajuden altres departaments, les mans fan falta on sigui! Nosaltres hem canviat l'organització de l'hospital, perquè també hem tingut una baixada important de la urgència ordinària, si normalment fem 220 o 240 urgències diàries ara n'estem fent unes 60 al dia, i això ens ha permès alliberar gent. Llavors hem tingut moviment a tot l'hospital.

Fent referència al nombre de sanitaris contagiats, en quina situació es troben?

Hem fet, de moment, més d'un centenar de proves a professionals, i menys de la meitat han sigut positius, però és preocupant perquè a Catalunya hi ha un gran percentatge de sanitaris infectats.

Tenen disponibilitat de llits?

Tenim una mitjana d'uns 40 llits lliures i hem pactat amb la clínica Santa Creu, amb aprovació de la Generalitat, i si ens en fessin falta, disposaríem de 20 llits més. Per tant, tenim una sensació estranya que l'epidèmia va caient, però per si en algún moment fes falta, podem dir que tenim prou reserva de llits entre els nostres i els de la clínica.

S'han trobat en algun moment de saturació?

Sí que vam tenir un punt de saturació molt gran, en una situació en què teníem quatre intubats. El moment clau i preocupant és si es col·lapsa el Trueta. Pensa que ara tenim entre quatre i sis malalts amb CPAP, que és la ventilació intensiva mecànica sense haver d'intubar, però estem en alerta per veure com s'evoluciona.

Com creu que està la corba?

Jo diria que estem en una fase d'altiplà, com en una certa planura però amb l'ai al cor. Nosaltres gradualment hem notat un augment, vam començar amb molt pocs casos i hem anat augmentant. Per exemple, a principis de la setmana passada teníem 78 casos confirmats dels quals 51 estaven ingressats a l'hospital, i divendres teníem 132 casos confirmats i 82 d'hospitalitzats. Per tant, jo crec que ara ens trobem en una situació d'altiplà, i la clau està en aconseguir que no es col·lapsin les UCIs, ja que si no se saturen, s'ha de tenir en compte que és un malalt que tarda uns 14 dies a recuperar-se bé i podrem anar donant les altes amb tranquil·litat.

El material és un dels temes que està generant més necessitats als centre sanitaris. Quines provisions tenen?

De material anem fluixos. Vam tenir un avantatge i és que el mes de gener vam començar a activar treballs per tema coronavirus, és a dir, vam actuar amb certa previsió. Fem molta racionalització del material, és a dir, als professionals no existencials se'ls dona una mascareta, i han d'utilitzar-la una setmana. Del que anem molt escassos és de bates. Ens trobem que algunes les han d'utilitzar dues i tres persones diferents. D'altra banda, el que sí tenim són protectors de plàstic, perquè diverses empreses amb qui tenim contracte s'han posat a fer-ne i podem obtenir-ne, però el tema material no està solucionat. A Figueres, hem pres la decisió de tractar tots els malalts de l'hospital com si tinguessin el COVID-19, perquè, és clar, si et trobes amb un malalt que té un infart o el que sigui, l'has de tractar, i llavors els fas la prova i dona positiu.

És clar, això fa que sigui imprevisible...

Sí, els hospitals continuen treballant, segueixen funcionant normal a part del coronavirus, segueixen naixent nadons, etc. I, per tant, hi ha gent que tenim a planta que no sabem si en són portadors o no, perquè el problema principal és no poder fer proves a tothom, i per tant l'única manera d'afrontar això i protegir-nos és tractar a tothom com si fos sospitós de tenir el COVID-19. D'altra banda, el que hem fet nosaltres és comprar una rentadora i 700 bates que es poden reutilitzar.

I en l'àmbit comarcal, com veu la situació?

Tinc la impressió que l'anàlisi que s'ha fet és molt urbana, té tot unes magnituds molt urbanes, i en nosaltres, que som més del món rural, diguéssim, la sensació de dispersió és important. Als pobles de la costa no hi ha turistes, per tant vas a Colera, Llançà, l'Escala... poden haver tingut algun cas però són singulars. Jo tinc la sensació que el món més rural té una penetració una mica més lenta que a la resta de Catalunya però que va pujant gradualment amb uns tres o quatre casos cada dia, i si segueix pujant a aquest nivell, encara és gestionable.

Una cosa volia dir, quan mous una estructura, és complicat treballar, però he de dir que a l'hospital hi ha molt sacrifici dels professionals i també hem tingut molta organització i reorganització, i per fer això no te'n surts si no hi ha vocació clínica. I també he d'agrair la solidaritat i les donacions de la gent. He quedat parat.