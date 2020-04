El Banc dels Aliments lliura 52 tones de menjar des que va començar el confinament

El Banc dels Aliments de Girona ha repartit cinquanta-dues tones de menjar i productes d'higiene de primera necessitat des del 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma i va començar el confinament. La distribució de productes es realitza amb normalitat, però amb mesures de seguretat sanitària per al seu voluntariat; el més gran de 65 anys, de risc per a la malaltia de la COVID-19, treballa fent gestions des de casa. També s'ha adaptat el sistema de donacions i, per tal de facilitar-les, es poden fer via telemàtica a través del web de l'entitat.

Ja des de les primeres setmanes, el Banc dels Aliments va haver d'atendre necessitats noves provinents d'ajuntaments com els de Girona o de Cadaqués. En relació amb el primer, el president de l'organització benèfica, Frederic Gómez Pardo, va informar que «estem abastint el pavelló de Palau II, amb una capacitat de vuitanta persones», on s'acull gent sense llar; treballadors municipals i Protecció Civil van habilitar l'equipament esportiu per atendre ciutadans que no tenen casa durant l'emergència del coronavirus.

Gómez va explicar que «tot continua funcionant» i va destacar les donacions d'aliments que han rebut d'hotels, restaurants i escoles que ara es troben tancats de manera temporal.

Perquè els lots de productes necessaris puguin sortir cada setmana del magatzem –situat al barri gironí de Vilarroja–, una desena de voluntaris hi treballen cada dia, tot protegint-se amb mascaretes, guants i gel hidroalcohòlic –material cedit per l'empresa banyolina Embotits Sarquella. Els col·laboradors amb el Banc dels Aliments porten l'acreditació necessària per circular.

Pel que fa a les donacions econòmiques a través del web de l'entitat, es destinen a la compra d'aliments bàsics i infantils –com l'aportació que han fet, recentment, les penyes del Barça. De totes maneres, Gómez va indicar que ara disposen de prou reserves de productes per atendre les necessitats, però la situació podria canviar si el confinament s'allarga.