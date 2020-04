Confusió pels règims de visites i la custòdia compartida dels fills

L'estat d'alarma ha fet aflorar una allau de dubtes i preguntes en tots els àmbits, però el confinament ha plantejat reptes especialment als pares separats i divorciats sobre com han de gestionar la custòdia compartida o el règim de visites dels seus fills: està permès desplaçar-se per fer els intercanvis de custòdia? Se'm permet moure'm per una visita de poques hores?

L'excepcionalitat del moment va empènyer molts progenitors a ser generosos i fer concessions durant el que semblava, incialment, una situació puntual de quinze dies, però a mesura que s'han anat encadenant les setmanes de pròrroga de l'estat d'alarma, el clima de nervis i tensió dels qui no poden veure els seus fills es deixa entreveure en una voràgine de trucades i mails a bufets d'advocats.

«La casuística és molta, s'estan generant tantes situacions com famílies diferents hi ha», va explicar a Diari de Girona l'advocada Eva Beneit, especialitzada en Dret de Família i de la Persona. «Ens supera, i a més a més, a mesura que van passant els dies, les situacions canvien i evidentment sorgeixen més conflictes i més problemes de relació entre els pares i les mares que estan separats», va apuntar. «És fàcil fer les visites si un viu al mateix municipi però hi ha famílies on un viu a Girona i un altre a Platja d'Aro», va posar com a exemple la lletrada. Després d'algunes imprecisions, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va aclarir que les resolucions judicials se seguien complint, ja que la mobilitat per aquests casos està permesa com a excepció en l'article 7 del Reial Decret. «La regla general és que s'hauran de seguir complint els acords establerts en mesures cautelars o sentències definitives sobre la tinença dels progenitors», va afirmar en roda de premsa. Ara bé, a l'hora de desgranar cada situació, el que posa al paper és sovint complicat de portar a terme sense riscos de contagis, com ara que un dels progenitors visqui amb els avis, per exemple.



Preferible l'acord i sentit comú

De totes maneres, l'acord sempre és preferible que els tribunals –ja ho diuen els mateixos jutges i lletrats, que val més un mal acord que un bon judici– i per això, tant Ministeri de Justícia com els jutjats apel·len a l'acord, al sentit comú i a posar per damunt de tot l'interès dels menors. I, en aquest sentit, moltes famílies també se n'estan sortint sense mediador ni advocat.

És el cas de Lola Ferre, que viu a Banyoles amb el seu fill de 13 anys, que fa segon d'ESO, i que sol passar un cap de setmana cada quinze dies amb el seu pare, a Sant Cugat del Vallès. Des del primer cap de setmana que es va declarar l'estat d'alarma, però, el pare es va traslladar a un pis a Banyoles per poder estar prop d'en Max sense entrebancs. «Segurament poca gent ho ha fet de la manera que hem fet nosaltres però, al final, l'únic que hem pensat és bàsicament per en Max, que és el que hem fet sempre», va explicar Ferre.



Els matisos de cada jutjat

Els jutjats no poden reajustar els convenis a les noves circumstàncies de confinament, ja que han quedat aturats i no poden celebrar vistes si no és per situacions molt excepcionals, com ara escenaris de violència de gènere. Així, doncs, per intentar mitigar l'estrès entre progenitors, els jutjats van decidir publicar una sèrie de guies i recomanacions que, lluny d'asserenar el clima de confusió, van deixar desconcertats la majoria degut a la disparitat de criteris i contradiccions dels diferents partits judicials.

Sense anar més lluny, en el cas del Jutjat de Família de Girona, per exemple, incorporen com a criteri la suspensió de les visites entre setmana –en supòsits de guardes exclusives– amb o sense pernoctació, per «suposar una exposició innecessària pel menor donada la seva brevetat». En canvi, els criteris publicats pel Jutjat de Família de Figueres són més vagues i no especifiquen res respecte a aquestes dues qüestions. Sense deixar d'apel·lar al sentit comú i a la preferència de l'acord entre els pares, es limita a citar el Reial Decret i a repetir que no hi ha prohibició pels intercanvis de custòdia i visites que estableixen les resolucions judicials.

«No sé si va ser pitjor o millor la iniciativa dels tribunals, perquè cada tribunal va anar traient recomanacions i orientacions molt diverses i es va anar generant una situació d'estrès i més malestar», va lamentar Beneit, que també treballa en serveis de mediació, un servei que, de fet, la Generalitat ha activat de forma gratuïta per poder donar resposta a l'onada de conflictes i incertesa entre les famílies. Així, s'intenta pal·liar la inactivitat de les institucions encarregades d'abordar aquests conflictes.

A més, també queden suspeses les visites tutelades en els establiments de punt de trobada familiar per evitar l'exposició dels menors a possibles infeccions, una mesura que també ha repercutit de ple en les famílies d'acollida. Fonts del Departament de Benestar Social i Família van confirmar a aquest diari que s'han suspès les visites presencials dels menors amb les seves respectives famílies biològiques, substituint-les pel telèfon i les videotrucades.