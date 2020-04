Desconfinament: debat científic o baralla de galls entre polítics?

Dimarts vinent els treballadors de feines essencials han de tornar a seva la rutina habitual o és millor que segueixin tancats a casa? El 26 d'abril és una bona data per començar a relaxar el confinament o caldria mantenir la inflexibilitat de les mesures per evitar el risc d'un possible rebot a l'alça dels contagis? Cada dia, des de Madrid i des de Barcelona, dos governs entren a les cases amb rodes de premsa i declaracions de presidents, ministres, consellers, caps d'organismes científics pagats pels respectius governs, policies o militars que, però, no aconsegueixen que els ciutadans trobin les respostes que necesssitarien.

Ahir al matí, en declaracions a Antena 3, la portaveu del Govern de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, va dir que «a partir del 26 d'abril els ciutadans podran anar recuperant la seva vida normal i l'ocupació dels carrers i de les places progressivament de forma endreçada i molt controlada». La frase de Montero sembla prou clara, però, precisament aquest és el seu problema en uns temps on la política s'ha convertit en un art on és més important evitar les errades que no pas solucionar els problemes. I parlar de «recuperar places i carrers» just el dia que la xifra de morts i contagis en vint-i-quatre rebrotava de nou a l'alça, es pot interpretar com una errada. O almenys això devien pensar a La Moncloa, perquè feia poc que s'havien apagat les càmeres de l'entrevista televisiva de la ministra portaveu, quan el seu company de gabinet, José Luís Ábalos, sortia a tirar aigua al vi. «No hi ha data per tornar la normalitat, el dia 26 d'abril acaba la pròrroga de l'estat d'alarma, però això no vol dir que llavors la normalitat al país serà la que volem», va dir Ábalos, persona molt propera a Pedro Sánchez. Una contradicció de manual dins de l'executiu, i aquest cop no serveix l'excusa de carregar el mort a Podem perquè Montero, Ábalos i Salvador Illa, que no va trigar a posar-se del costat del ministre de Mobilitat -«encara estem en la fase dura de combat contra la pandèmia, no s'està parlant d'aixecar cap confinament»- són tots tres del PSOE.

I si més sorprenents van ser les dissonàncies dins de l'executiu del Govern central, molt més previsible va ser la reacció des del Govern de Catalunya. En la permanent lògica d'acció-reacció entre Madrid i Barcelona -això no ho canvien ni uns quants milers de morts-, les paraules de María Jesús Montero van trobar resposta per part de la portaveu de l'executiu de Quim Torra, Meritxell Budó, opinant (quina sorpresa) just tot el contrari: «Un desconfinament mal planificat avui pot ser el preludi d'un segon confinament i això seria un desastre».

El paper dels especialistes

L'exalcaldessa convergent de la Garriga va insistir que «davant el risc de patir una recaiguda, volem garantir quan ha de ser el millor moment per fer aquest desconfinament», afegint que la Generalitat ja ha encarregat a l'investigador Oriol Mitjà un pla per concretar com hauria de ser el final de la reclusió de la població als seus domicilis. Un Mitjà que, dissabte passat, en una entrevista a RAC 1, es va mostrar partidari de «començar a desconfinar la gent sana i els negocis quan les Unitats de Cures Intensives tinguin llits lliures». Les paraules de l'epidemiòleg de Can Ruti no són excessivament diferents (per no dir bastants iguals) de les declaracions de la companya del, com Mitjà, també ja mediàtic Fernando Simon, al capdavant del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra: «Fer un assaig de seroprevalença a sobre immunitat és clau perquè es puguin adoptar les mesures de desconfinament i evitar nous rebrots». Sierra parla d'un estudi a «62.400 persones per marcar el ritme del desconfinament» i Mitjà de «fer una gran campanya de testos ràpids de detecció a tota la ciutadania per donar a cadascú les pautes que ha de fer: confinament, confinament de 14 dies o desconfinament total».

Els científics es podrien acabar posant d'acord? Probablement, sí. I els polítics? Aquests segurament, no. Un «no» que complica més als ciutadans saber les respostes a les seves moltes preguntes. De moment, dimarts vinent els treballadors de les feines no essencials sense la possibilitat de teletreballar, i que no hagin entrat en un ERTO, veuen com se'ls acaba el «permís retribuït» i han de tornar a treballar.