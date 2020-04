Deu organitzacions ecologistes denuncien a la Fiscalia les actuacions de l'ACA a la riera d'Arbúcies

Deu entitats ecologistes han denunciat a la Fiscalia de Medi Ambient la tala d'arbres que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a la ribera d'Arbúcies, al seu pas per Sant Feliu de Buixalleu (Selva). Les actuacions s'emmarquen en les obres de neteja després del temporal Gloria. Segons indiquen les organitzacions, l'ACA va encarregar a l'empresa pública Forestal Catalana que realitzés la tala, però les tasques haurien estat controlades per agents de medi ambient. De tota manera, les deu entitats denunciants creuen que aquestes tasques han estat "totalment desproporcionades" i han creat una "completa destrucció d'aquest ecosistema". A més, recorden que els boscos de ribera són espais "amb la màxima protecció de la Unió Europea".

La polèmica es va destapar l'últim cap de setmana de març, quan a les xarxes van començar a sortir fotos que alertaven de la tala d'arbres que s'havia produït al llarg de 4 km, dins del terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu (Selva). Davant d'aquestes imatges, les entitats ecologistes van constatar la tala d'arbres.

Asseguren que els treballs forestals han eliminat un bosc de verns que és un hàbitat considerat com a prioritari per la Directiva d'Hàbitats de la Unió Europea. Aquesta és la màxima distinció de seguretat que utilitza l'organisme europeu per preservar el medi ambient.

D'altra banda, el col·lectiu ecologista considera que "s'ha deixat la llera de la riera completament desforestada" i això comporta un "greu perill" per si hi ha noves riuades. En cas de l'augment del cabal dels rius i rieres, els boscos de ribera serveixen com a fre natural de l'aigua i també manté fixe el substrat.

Sense aquest, la velocitat és major i es provoca, per un costat, una major erosió i inundabilitat i, per l'altre, un major poder destructiu, posant en perill els béns materials i les vides dels habitants aigües avall.

Les deu entitats que han portat a la Fiscalia aquesta tala d'arbres són l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM), DEPANA, Ecologistes en Acció (EeA), SEO/BirdLife, ADENC, el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, el GEPEC, l'Associació Mediambiental Vall del Ges i IPCENA.