Educació demana material als ajuntaments gironins i que obrin el wifi unes hores

La represa telemàtica del curs a partir de dimarts, 14 d'abril, té un gran front obert: les famílies sense recursos digitals o una connexió d'internet disponible per treballar des de casa. Això intenten resoldre des dels Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat, que afronta el hàndicap de gestionar unes comarques on proliferen els municipis amb pocs habitants i una xarxa deficitària. Per això, han demanat als 220 ajuntaments gironins que obrin els seus wifis unes hores al dia i que els ajudin a fer arribar material digital a l'alumnat que no en tingui.

El màxim responsable d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va reconèixer que «la connectivitat, que als pobles petits és menor», és el que més el preocupa ara mateix. En canvi, va indicar que la disposició d'ordinadors, de tauletes digitals i telèfons mòbils intel·ligents entre les famílies d'aquestes poblacions és gran. Una realitat diferent de la dels nuclis de població desfavorida, més habitual en zones urbanes.

Fins ahir, uns 150 ajuntaments ja havien respost la crida de la Direcció territorial d'Educació, que també els ha demanat dades per tal de tenir la imatge més exacta de la situació. «Comptem amb la seva col·laboració per fer arribar material a les famílies, però hem de ser realistes i no es podrà arribar a tothom», va admetre Fonalleras.



Prioritat per a qui es juga un títol

Per aquest motiu, el Departament ha prioritzat els cursos d'acabament d'etapa, en què els estudiants es juguen un títol; és a dir, sisè de primària, quart d'ESO i els últims dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. «L'alumnat de la secundària postobligatòria i del batxillerat és el més afectat», va lamentar Martí Fonalleras, qui va destacar que, almenys, la selectivitat s'ha retardat un mes i l'opcionalitat de les proves serà més gran perquè no tothom haurà arribat al mateix punt del currículum.

Sigui com sigui, el director territorial va deixar clar que, «evidentment, l'avaluació anirà lligada a la situació i no serà convencional». Com tampoc ho serà l'horari durant les setmanes amb activitat a distància, en què va dir que «esperem que hi pugui haver el màxim de possibilitats de connexió».

El plantejament educatiu per a aquestes setmanes –va assenyalar– «serà molt competencial», tot i que es donarà feina, i es promourà l'«autodisciplina» amb propostes que poden ser «infinitament diverses». Entre elles, Fonalleras es va referir als programes educatius de l'emissora municipal Ràdio Salt.



Frenar la digitalització, «un error»

Davant la situació que ha generat l'emergència sanitària causada pel coronavirus, Martí Fonalleras va considerar que «ens ha de fer reflexionar a tots». Des del seu punt de vista, «ara queda demostrat que va ser un error tallar» un projecte iniciat fa deu anys, quan «es va començar una implantació molt important d'ordinadors, de les noves tecnologies als centres», «perquè després s'ha seguit amb un ritme molt menor»; el responsable d'Educació va explicar que la situació més problemàtica, en aquest sentit, es dona a primària.

«Defenso –va afegir– que quan es donen situacions d'aquest tipus no hi pot haver un curtcircuit, hem de tenir la manera de funcionar i la tecnologia hauria d'estar molt integrada»; però, va matisar, no de «la manera frívola» amb què s'utilitza ara.

Si bé, per ara, el Departament d'Educació no ha concretat cap xifra per a Girona, ahir el conseller Josep Bargalló va dir en una entrevista a SER Catalunya que el Departament ha identificat «unes 55.000 famílies que no disposen de connectivitat, tenen poques dades o no compten amb els dispositius necessaris» per a l'activitat escolar a distància.