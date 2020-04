Girona registra el rècord de morts en un dia amb 33 noves víctimes

El Departament de Salut va confirmar la mort d'un total de 33 persones més a causa del COVID-19. Amb aquesta nova dada s'assoleix el màxim de morts registrades en un sol dia, després que dimecres de la setmana passada se'n confirmessin 23. El total de víctimes a la Regió Sanitària de Girona ja arriba a 232.

A més, es van diagnosticar 97 nous casos de noves infeccions, 24 més que dimarts, i el nombre total ja frega els 2.000, amb 1.941 casos. Tot i que la xifra s'allunya molt del registre de dimecres de la setmana passada, quan se'n van detectar 192 de nous, cal tenir en compte que és el segon dia que la tendència va a l'alça després de la baixada de dilluns.

El nombre de persones ingressades en estat greu és de 91, una més que dimarts, del total de 625 persones hospitalitzades, 22 més. Els professionals sanitaris confirmats per coronavirus és de 542, dos menys. En aquest aspecte, és el primer dia que la xifra disminueix des que la pandèmia va arribar a Girona. L'altra bona notícia és que ja s'acumulen 598 altes hospitalàries. Ahir se'n van donar 47. Quant a sanitaris infectats, n'hi ha 116 a l'Institut Català de la Salut de Girona –77 al Trueta i 39 a l'atenció primària– i 108 a l'Institut d'Assistència Sanitària – 62 són de l'hospital Santa Caterina, 25 del Centre Sociosanitari, 13 de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i dos de l'àmbit de l'atenció primària. Sis corresponen a altres àmbits de suport a l'activitat.

Respecte a la situació dels hospitals comarcals, hi ha 48 persones ingressades, set menys que dimarts, i 64 professionals que han donat positiu. Ahir, cinc professionals es van reincorporar després d'haver estat de baixa. A més, es van donar quatre altes i ja n'acumulen 38.

Als centres alt-empordanesos gestionats per la Fundació Salut Empordà es van registrar dues noves defuncions i el total s'eleva a onze. Els positius ja són 208, 10 dels quals es van diagnosticar ahir. D'aquests, 70 són professionals sanitaris, els mateixos que dilluns. Finalment es van donar onze altes i el total ja suma 57.

Al Baix Empordà, es van registrar dues defuncions més al Centre Palafrugell Gent Gran i el total s'eleva a dotze. A l'hospital de Palamós es mantenen en cinc. Hi ha 53 professionals amb coronavirus, dos menys que dimarts, i 14 esperen resultats, onze menys. Ahir es van donar dues altes més i ja en sumen 41.

L'hospital de Campdevànol registra 78 casos positius fins ara, tres més que dimarts. Actualment hi ha 32 persones ingressades al centre i nou professionals sanitaris afectats pel coronavirus, un més. Finalment, l'hospital de Blanes té un total de 32 persones ingressades com a conseqüència d'aquesta malaltia, quatre menys que dimarts. En aquest centre no es va produir cap nova defunció i es van donar quatre altes que eleven el total a 38.

Hipra ja cedeix laboratoris a l'ICS

Gran part del processament de les mostres per PCR dels pacients i professionals sanitaris de la Regió Sanitària Girona ja es fan, des de divendres, a les instal·lacions que la multinacional farmacèutica veterinària Hipra, amb seu a Amer, ha cedit temporalment a l'Institut Català de la Salut. Amb el canvi d'instal·lacions, s'augmenta la capacitat de processament, ja que es poden analitzar entre 300 i 400 mostres al dia, és a dir, el doble que fins ara, i amb la possibilitat d'augmentar notablement. Amb aquesta millora resolutiva es poden processar totes les proves de la Regió Sanitària amb una important reducció en el temps d'espera.