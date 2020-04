Oxfam alerta que el coronavirus deixarà en la pobresa 500 milions de persones

Les conseqüències econòmiques de la pandèmia del coronavirus podrien arrossegar 500 milions de persones més a la pobresa si no es prenen mesures urgents per rescatar els països en desenvolupament, alerta Oxfam Intermón. L'aturada de les activitats econòmiques imposada pels governs per controlar la propagació de virus podria sumir en la pobresa entre el 6% i el 8% de la població mundial.

Això podria suposar un retrocés d'una dècada en la lluita contra la pobresa, i de fins a 30 anys en algunes regions, com Àfrica i el Pròxim Orient, segons alerta l'orgnització. «Més de la meitat de la població mundial podria viure en condicions de pobresa després de la pandèmia», afirmen.

Aquestes dades figuren en l'informe que va publicar ahir Oxfam Intermón, titulat «Triem dignitat, no indigència», i en el qual presenta els resultats de l'anàlisi que, a petició de l'organització, han realitzat investigadors del Kings College London i la Universitat Nacional d'Austràlia.

De cara a les reunions clau que mantindran la setmana que ve el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional per una banda i els ministres de Finances del G20 de l'altra, l'organització demana als líders mundials que acordin un pla de rescat econòmic universal per mantenir a flotació a països i col·lectius pobres. Segons l'organització, aquest pla permetria als països pobres donar subvencions en efectiu a totes les persones que hagin perdut la seva font d'ingressos com a resultat de la pandèmia, així com rescatar els petits negocis, que són més vulnerables.

Oxfam apunta que el pla podria finançar-se a través de diferents mesures. Una d'aquestes –exposen– és la cancel·lació immediata del pagament del deute extern dels països en desenvolupament per valor d'un bilió de dòlars. «Per exemple, cancel·lar el pagament del deute extern de Ghana el 2020 permetria al país concedir una subvenció de 20 dòlars al mes a cada un dels 16 milions de nens i nenes, persones amb discapacitat i gent gran durant sis mesos», afirmen.

També demanen la mobilització d'almenys un bilió de dòlars en nous actius de reserva internacional, denominats drets especials de gir, per augmentar dràsticament els fons disponibles per als països. «La mesura permetria al Govern d'Etiòpia tenir accés a 630 milions de dòlars addicionals, suficient per augmentar la seva despesa en salut en un 45%», afirma Oxfam.