Preguntes freqüents sobre el COVID-19 i les mascotes

La preocupació sobre quina afectació pot tenir l'expansió del coronavirus sobre els animals de compa­nyia és estesa entre molts propietaris. De moment, però, els especialistes veterinaris mantenen que «no hi ha cap evidència científica» que el SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la malaltia COVID- 19, pugui afectar mascotes ni que aquestes puguin transmetre la infecció. Ho ratifica Xavier Roura, veterinari de l'Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), un dels més prestigiosos d'Europa, en declaracions a Efe, i també Jordi Cairó, del centre Canis de Girona.

E virus i els animals

«El COVID-19 és la malaltia provocada pel virus SARS-CoV-2, un nou betacoronavirus que es va identificar el desembre de 2019 després d'una sèrie de casos de pneumònia a la ciutat xinesa de Wuhan i del qual es desconeix la font inicial de contagi. L'expansió real del COVID-19 està produïda per la transmissió entre humans. No hi ha cap evidència que els animals de companyia puguin patir ni transmetre la malaltia», apunta Roura. Cairó afegeix que «el virus tot just s'ha descobert fa quatre mesos i cal ser prudents, però ara no hi ha cap estudi científic que digui que els animals domèstics siguin ni reservoris ni vectors del virus». A Canis, l'estiu passat, van rebre una delegació de veterinaris xinesos, amb els quals han mantingut contacte després de l'esclat de la pandèmia. «En cap moment ens han dit que hi hagués informat cap cas en què els animals transmetessin aquesta malaltia».

Vacuna per a gat i gos

«Els gats i els gossos poden afectar-se per coronavirus. En general, es tracta d'alfacoronavirus (un gènere diferent del betacoronavirus al qual pertany el SARS-CoV-2) que permet produir quadres digestius. Hi ha vacunes per a coronavirus entèric caní (que provoca un quadre digestiu) i per a coronavirus felí que provoca la peritonitis infecciosa felina, una malaltia potencialment molt greu. En tot cas, no existeix cap vacuna protegida contra el virus que està provocant el dipòsit actual de COVID-19 i no té cap sentit que tingui vacunacions i afectacions per a aquesta malaltia protegida», apunta Roura.

Què fer si estic infectat

«Es recomana que les persones positives que tinguin la malaltia COVID-19 limitin el contacte amb les mascotes de la mateixa manera que passa amb les persones. Facin que algun altre familiar tingui cura de l'animal sempre que sigui possible», destaca Xavier Roura. Per Jordi Cairó, «la persona que hagi resultat infectada el que ha de fer és no passejar la mascota, ni té cap sentit que la dugui al veterinari perquè no en farem res». Precisament aquest és un altre dubte: cal que l'animal sigui revisat en cas d'haver conviscut amb algun malalt? «Si s'ha de portar al veterinari per qualsevol motiu la mascota, abans hauria de contactar telefònicament amb el centre mèdic. D'aquesta manera li donaran les instruccions precises i es podran preparar per rebre'l», conclou Xavier Roura.