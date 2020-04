El sector turístic gironí, preocupat per si es tanquen fronteres un cop s'aixequi el confinament

El sector turístic gironí assegura que el coronavirus tindrà un impacte econòmic "extraordinari" i es mostra preocupat per si es tanquen fronteres un cop s'aixequi el confinament. Sobretot, diu l'empresariat, perquè el turisme internacional té un pes molt important a comarques gironines. Així li han fet arribat a la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, durant el primer dels tres debats telemàtics organitzats per la Taula Gironina de Turisme per avaluar les conseqüències de la pandèmia. El sector creu que les mesures econòmiques proposades són "insuficients i poc clares". La consellera ha admès que el coronavirus ha "paralitzat" el turisme i diu que "la prioritat absoluta és garantir la supervivència d'empreses, activitats i llocs de feina".

La Taula Gironina de Turisme la formen organitzacions empresarials, representants de tots els sectors del ram i la UdG. Aquest dijous, ha dut a terme el primer dels tres debats telemàtics per avaluar les conseqüències –i els estralls- que el coronavirus provocarà al sector. Portava per títol 'L'impacte de la covid-19 a les perspectives de l'allotjament turístic de les comarques gironines'. En total, a través de les diferents plataformes, l'han seguit unes 700 persones.

A la trobada virtual hi han participat la gerent de la Federació d'Hostaleria, Marina Figueras; la de l'Associació d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona, Àngela Galceran; el gerent de l'Associació de Càmpings de Girona, Ward Wijngaert, i la generat de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges especialitzades, Catiana Tur.

Tots els participants han coincidit a assenyalar que la situació del sector, arran de la pandèmia, és "complexa i amb un futur molt incert". A més, també s'han mostrat preocupats per si es tanquen fronteres un cop s'aixequi el confinament, perquè el turisme internacional "té un pes molt important" a comarques gironines.

Mesures "insuficients i poc clares"

Els participants al debat també han assegurat que l'impacte econòmic que està patint el sector és "extraordinari" i alguns establiments, fins i tot, ja es plantegen no obrir aquest estiu. A més, han lamentat que les mesures econòmiques per afrontar les conseqüències del tancament són "del tot insuficients i poc clares". Per això, n'han reclamades de "contundents, àgils i efectives" que realment disminueixin l'impacte en les empreses del sector, la majoria petites i mitjanes.

Entre d'altres, el sector demana ajornar pagaments de deutes (i repartir-los en diferents temporades), posposar –i fins i tot condonar- impostos, suspendre les quotes d'autònoms o suprimir la taxa turística aquest 2020. A més, en paral·lel, han reclamat polítiques de promoció que permetin "incentivar la confiança dels turistes". No només els de proximitat, sinó també l'estranger.

El sector, "paralitzat" al 100%

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que ha obert el debat, ha admès que l'emergència sanitària pel coronavirus ha "paralitzat" el sector al 100%. "I davant d'aquesta situació, la prioritat absoluta és garantir la supervivència d'empreses, activitats i llocs de treball", ha dit. "L'objectiu ha de ser que tothom pugui reprendre l'activitat quan se superi la crisi sanitària", ha afegit la consellera.

"En aquest sentit, fan falta accions i mesures que han de venir des de totes les administracions; per part de la Generalitat, i en tots els espais on tenim competències, estem actuant en una direcció clara, la de prioritzar que les empreses gaudiu de liquiditat", ha afirmat Chacón. I ha lamentat: "Seguim insistint i pressionant el govern de l'Estat perquè apliqui mesures en la mateixa direcció, cosa que no hem vist fins ara. No hi ha cap línia d'ajuts específica de l'estat espanyol cap al sector turístic".

Per la seva banda, el vicerector i professor de Turisme de la UdG, José Antonio Donaire, que ha tancat l'acte, ha afirmat que la indústria turística ha d'estar preparada pels canvis de futur i que el curt termini és, ara per ara, "imprevisible". Ha destacat que s'ha de veure quina serà la resposta social un cop superada la situació i, com a punt positiu, ha posat de manifest que "la societat postconfinament donarà un valor addicional a les activitats fora de casa", tot i que caldrà vèncer la por al desplaçament que pot tenir una part de la població.

Per això, Donaire recomana al sector capacitat d'adaptació, reinventar-se, posar en valor les relacions, potenciar el turisme responsable i sostenible i gestionar de manera eficaç les dades. El proper debat on line se celebrarà el dijous 16 d'abril amb el títol ' Conseqüències i primeres dades d'impacte econòmic de la covid-19 al sector turístic gironí'.