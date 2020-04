Trenquen un vidre antibales per robar en una benzinera d'Olot

Van rebentar el vidre antibales de la benzinera BP a la rotonda entre la carretera de Santa Pau i l'avinguda Sant Jordi per robar la caixa. Els fets van passar el dimarts dia 7 d'abril, a dos quarts de tres de la matinada. Segons testimonis, els lladres eren quatre persones. Una es va posar en un cantó de l'exterior de la benzinera per controlar els cotxes que circulaven per la carretera, buida pel decret de confinament.

Un cop van tenir el sistema de vigilància muntat, els tres lladres restants es van dirigir a la finestra on serveixen tabac, queviures, begudes, menjar i altres. És un sistema pensat per poder protegir el venedor durant la nit i evitar robatoris, però ara a la nit tanquen.

Els lladres, proveïts amb un ferro, van colpejar el vidre de la finestra, però va succeir que el vidre no es trencava per més cops que li donessin. Era una situació perillosa perquè, si bé hi havia poc trànsit sempre podia passar un camió frigorífic, una ambulància o la mateixa policia.

Els lladres van veure que no se'n sortirien amb l'eina que portaven i van decidir anar a buscar-ne una altra. Van deixar la feina i se'n van anar a treure una tapa d'embornal situada en una vorera propera. Amb la tapa, van colpejar el vidre, que no es va arribar a trencar però va cedir.

Un dels lladres va posar mig cos dins de la benzinera. En va fer prou per poder estirar el calaix de la caixa enregistradora i encara va tenir temps per arreplegar uns quants paquets de tabac dels que tenen al taulell per servir immediatament. El botí va ser només de cent euros del calaix de la caixa i el tabac. Els danys han estat molt elevats, sobretot perquè un vidre resistent a les bales val molts diners.

Les càmeres de seguretat de la benzinera van detectar el vehicle i els moviments dels lladres. L'alarma exterior va funcionar però la interior no es va activar pel fet que no van arribar a entrar.



Blanes

Si bé el confinament ha acabat amb els robatoris a domicilis, l'activitat dels lladres ha continuat en els carrers buits de gent.

Fa pocs dies, tres lladres van encastar un cotxe de recules contra l'aparador d'una farmàcia de Blanes. Tot i que l'alarma sonava, els lladres van entrar dins l'establiment. Es van endur el que van poder, van tornar a pujar al cotxe i van fugir en direcció Lloret de Mar.