El contagi remunta a Girona al nivell de fa una setmana amb 178 casos

Una imatge dels testos ràpids que van arribar ahir per fer proves serològiques. catsalut

El Departament de Salut va confirmar ahir 178 nous casos de persones amb coronavirus, un 295% més que dijous, quan se'n van afegir 45 de nous. Es tracta de l'ascens més alt respecte al dia anterior des que la pandèmia va arribar a Girona. A més, no es detectava una xifra tan alta de nous casos des de fa deu dies –se'n van detectar 192 l'1 d'abril. La suma dels afectats d'ahir fa que el total de gironins afectats sigui de 2.164. D'aquests, n'hi ha 82 d'ingressats en estat greu d'un total de 579 hospitalitzats. La bona notícia és que el nombre de crítics i ingressats va a la baixa, així com el dels professionals sanitaris afectats. Fins ahir n'hi havia 539, nou menys que dijous. Faltarà veure com evoluciona l'elevat nombre de nous infectats d'ahir, ja que si empitjoren i han d'ingressar, es podria trencar la tendència a la baixa d'hospitalitzats i l'estabilitat dels centres sanitaris podria tornar a trontollar.

Quant a noves víctimes mortals, ahir se'n van registrar quinze més i el total ja arriba a 259 persones mortes. En darrer terme, el nombre d'altes acumulades és de 755. Ahir se'n van donar 85.

Respecte a la situació dels hospitals comarcals, hi ha 45 persones ingressades, un d'ells en estat crític, i 64 professionals que han donat positiu. Ahir, un professional es va reincorporar després d'haver estat de baixa. A més, es van donar dues altes i ja n'acumulen 44. Des de dimarts a la tarda està tancada una unitat d'hospitalització que fins fa uns dies estava destinada a pacients amb COVID-19 gràcies a l'estabilització.

Als centres alt-empordanesos gestionats per la Fundació Salut Empordà es va registrar una nova defunció i el total s'eleva a dotze. Els positius ja són 224, 13 dels quals es van diagnosticar ahir. D'aquests, 58 són professionals sanitaris, deu menys que dijous. Finalment es van donar sis altes i el total ja suma 66.

Al Baix Empordà, es va registrar una defunció més al Centre Palafrugell Gent Gran i el total s'eleva a quinze. A l'hospital de Palamós es mantenen en cinc. Hi ha 54 professionals amb coronavirus i 17 esperen resultats. Ahir es van donar nou altes més i ja en sumen 61.

L'hospital de Campdevànol registra 83 casos positius. Actualment hi ha 24 persones ingressades al centre i vuit professionals sanitaris afectats. Finalment, l'hospital de Blanes té un total de 32 persones ingressades i ahir n'hi va haver quatre més. En aquest centre no es va produir cap nova defunció i es van donar tres altes.



Uns 60 crítics al Trueta

Segons el sindicat Comissions Obreres, en una reunió del Comitè de Salut i Seguretat de dijous, es va decretar que fins dijous hi havia 58 pacients crítics ingressats i 80 pacients ingressats amb COVID-19 o sospita. Es va valorar que ingressaven menys pacients i que la mitjana d'altes era més elevada. D'altra banda, a Pediatria hi ha dos infants positius a domicili. Quant al servei d'urgències hi ha un 50% menys d'ingressos que

un dia normal abans de la pandèmia, i d'aquests, la meitat són per COVID-19 i l'altra meitat per altres causes.

Quant a professionals infectats, el sector més perjudicat continua sent el d'infermeria, seguit dels metges. També s'han contractat estudiants d'Infermeria i s'han ampliat contractes a temps parcial.