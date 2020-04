Controls a vista d'ocell per fer complir el confinament

Els controls policials durant la Setmana Santa han blindat pobles d'arreu del territori per evitar el desplaçament de veïns de segones residències, que en alguns casos han intentat evitar la vigilància policial per camins secundaris i de matinada. Per combatre la picaresca, diversos municipis del litoral han dotat les policies locals de drons per tal que els agents poguessin controlar el compliment del confinament a vista d'ocell. A Llançà, Palafrugell o Platja d'Aro els han incorporat coincidint amb la Setmana Santa i enfocats en les segones residències.

Des de l'Alt Empordà, l'alcalde de Llançà, Francesc Guisset, assegura que els drons els «ajuden a controlar els camins rurals, però també vigilar les platges, el camí de ronda i els supermercats». En aquest municipi costaner els han incorporat per endurir els controls durant la Setmana Santa i fer-los més efectius. L'aparell permet als agents tenir una visió perifèrica de tot el municipi i millorar la vigilància sobre tots els accessos. A més, Guisset remarca que contribueix a trencar amb els rumors i «demostrar» que els carrers estan buits. La Policia Local de Llançà ja ha enxampat alguns incompliments gràcies al dron, com ara una persona que feia esport al camí de ronda.

Lloret de Mar va ser el primer municipi de la província de Girona a començar a utilitzar els drons per controlar el confinament dels veïns durant l'estat d'alarma i posteriorment s'hi han incorporat també les policies de Palafrugell i Platja d'Aro.

Però malgrat els esforços, encara hi ha qui intenta esquivar els controls policials. Els Mossos d'Esquadra han aixecat a Catalunya 300 actes per incomplir el confinament, entre les quals hi ha 88 famílies sancionades que anaven cap a segones residències.

Al Port de la Selva, que va blindar les entrades al poble amb tanques i vigilància les 24 hores del dia, ara opta per endurir-los i començar a inspeccionar també l'interior dels vehicles. I a Tossa, veïns denuncien a Diari de Girona que segueixen arribant segons residents, una situació que miren amb «impotència».

En el cas de Vidreres, el seu alcalde, Jordi Camps, explica que fins dimecres van interposar unes 25 multes a gent que no hi està empadronada i que incomplia el confinament, ja sigui a peu o bé perquè intentaven accedir-hi amb vehicle. Camps constata la dificultat per controlar l'accés a les quatre urbanitzacions del poble, amb diversos punts d'accés i lamenta la «manca de respecte» d'aquells que se salten les restriccions, posant en perill la salut dels residents. Diu que dijous els va arribar «molta gent» i creu que avui es pot produir una situació similar.



Barreres de formigó

A la Cerdanya s'han tancat amb barreres de formigó la carretera RD33f que uneix Llívia amb Estavar al seu pas pel pont que divideix tots dos termes municipals i que és, a la vegada, el punt fronterer entre l'enclavament i l'àrea administrativament francesa. Així, els cotxes s'han de desviar per una altra carretera amb controls. La mesura ha estat consensuada pels alcaldes de la zona. A la comarca, l'obertura del 20% de les residències d'estiueig ha suposat un increment del 46% de la població, segons publica Regió7.