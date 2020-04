En estat d'alarma fins al maig i amb el dubte del tipus de confinament

Estat d'alarma i confinament no signifiquen el mateix. Que els ciutadans portin un mes tancats a casa és conseqüència de la mesura que va decidir aplicar el Govern per gestionar la crisi sanitària del coronavirus, però de restriccions n'hi poden haver moltes i fer-se complir de distintes maneres. En els primers quinze dies, es va parlar d'un confinament tou a pesar del tancament dels negocis d'oci i restauració, i de les botigues que no venen aliments; les dues últimes setmanes el tancament ha sigut absolut (només permeten que anessin al lloc de treball els empleats en feines essencials), i a partir de la setmana que ve (a Catalunya dimarts, perquè dilluns encara és festiu), l'escenari torna a canviar. El permís retribuït que es va treure Pedro Sánchez de la màniga va caducar dijous i amb el final de les vacances de Setmana Santa, la indústria, la construcció, i aquelles activitats no essencials que no es puguin fer des de casa, reprenen l'activitat, tot i que cines, teatres, locals de restauració i botigues que no siguin del sector de l'alimentació continuaran persiana avall. Des de Madrid s'afanyen a dir que el confinament continua inalterable, mentre la Generalitat ha tornat a reclamar que es mantingui un tancament absolut per evitar rebrots del virus ara que s'està arribant al pic.

Entre els missatges d'uns i altres, el que està clar és que l'estat d'alarma seguirà fins ben entrat el mes de maig. L'executiu ja va obtenir dijous la pròrroga fins al 26 d'abril (amb els vots a favor de PSOE, Unides Podem, PP, Ciutadans i PNV i l'abstenció d'ERC, JxCat, Bildu i BNG), i tal com ha anat fent des de l'inici de la crisi, proposant els passos en petites píndoles, en la seva compareixença al Congrés Sánchez ja va advertir que estava convençut que hi hauria de tornar per sol·licitar una nova ampliació que ens situaria al 10 de maig. També en podrien venir d'altres, que allargarien la situació per sobre dels dos mesos i la podrien portar fins al juny. Caldrà veure quin tipus de confinament s'aplica en cada una d'aquestes noves etapes de l'estat d'alarma, i de quina manera es pot desescalar.

Des de la Generalitat, apel·lant als informes dels científics, estan absolutament en contra que el tancament es relaxi. Dijous, tant Quim Torra com la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, van escampar el seu missatge tant com van poder. El president, en declaracions a RAC-1, deia que era «una temeritat» abandonar el confinament total i reclamava mantenir-lo per Catalunya. «Sense una política de tests massius és molt complicat plantejar-se un desconfinament», va subratllar. Per la seva banda, Budó hi va afegir: «El virus té dos aliats, les presses i la imprudència» i va assegurar que «ens preocupa un desconfinament mal planificat ens pugui dur un altre rebrot i un segon confinament més problemàtic».

I ahir, la rèplica: la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern central, María Jesús Montero, va afirmar que, malgrat el retorn a la feina dels treballadors no essencials a partir de la setmana que ve, «el confinament seguirà estant plenament vigent». Des de Sanitat, Salvador Illa també va llançar un missatge similar, assegurant que el tancament ha de seguir «amb la màxima cautela i precaució» i va referir-se a una qüestió que ha estat sobre la taula els últims dies. Sobre si calia fleibilitzar les mesures preses fins ara i permetre als nens poder sortir al carrer va dir que «encara no ha arribat el moment».

El Ministeri de Sanitat ha elaborat, en col·laboració amb patronals i organitzacions sindicals, una guia de bones pràctiques per a les empreses que reprenguin a partir de dilluns o dimarts (en funció de les festes de cada comunitat) la seva activitat després de la suspensió obligatòria decretada pel Govern. L'objectiu és que els centres de treball estiguin preparats amb el «màxim de seguretat» i va indicar que els tres pilars per garantir aquesta seguretat són la distància social, la higiene en espais públics i privats i el rentat de mans. A més es recomana l'ús de mascaretes al carrer i a Madrid en repartiran al metro.