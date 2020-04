«Encara que haguem arribat al pic, costarà tornar a la normalitat»

En quina situació es troba en aquests moments l'hospital Josep Trueta?

El Trueta, tal com li pertoca com a hospital de referència, s'ha convertit en un «hospital COVID», de manera que entre un 80 i un 85% dels pacients que tenim ingressats avui són per COVID-19. Habitualment, la nostra capacitat normal d'UCI és per a 18 malalts, però ens hem reorganitzat per habilitar altres àrees de l'hospital i tenim 70 malalts crítics per COVID. En aquests moments, hem obert ja la UCI número 6 i la unitat coronària també l'hem habilitat per a malalts crítics. En tot l'hospital, de les deu plantes, vuit són per a malalts de COVID i després tenim entre 90 i 100 de pacients d'altres patologies. I si haguéssim d'absorbir més malalts, encara tindríem capacitat per a una vintena més.

De moment, l'Ajuntament de Girona ha descartat habilitar l'hospital de campanya a Fontajau. Tenen, doncs, capacitat suficient?

Sí, perquè per als malalts convencionals encara tenim llits lliures.

S'està realment «aplanant la corba» o estem cantant victòria massa aviat?

Durant aquests últims dies sí que estem veient que, malgrat que el número total de malalts no ha baixat, els ingressos són menys que els de la setmana passada. Vam passar un parell de setmanes rebent ingressos en totes les àrees, d'hospitalització i de crítics, però aquesta setmana hem començat a donar més altes, de manera que, encara que continuen els ingressos, el número d'hospitalitzats es manté bastant estable. Però això no vol dir que no continuïn ingressant pacients amb COVID. Si això segueix així, que és el que ens agradaria, sí que la corba aniria baixant.

En quina situació es troba el personal sanitari del Trueta?

El que vam fer per poder donar resposta a tots els malalts va ser que UCI, medicina interna, neumologia i urgències, que són les àrees que porten el pes de la pandèmia, rebessin el suport d'altres especialitats. Hi ha professionals d'altres especialitats que han passat a donar suport als crítics i això ens ha permès donar assistència a tots els malalts. Hem fet una reorganització de tot el personal, tant mèdic com d'infermeria, que juga un paper molt important.

Les taxes d'infecció del seu personal són relativament baixes.

Sí, tot i que encara m'agradaria que ho fossin més. Avui, tenim 84 professionals que han donat positiu, i tots estan a casa seva o en un hotel en aïllament, i en tenim un d'hospitalitzat. Això, per a una plantilla de 2.000 treballadors, és una taxa baixa, però ens agradaria que encara ho fos més.

Els sindicats s'havien queixat de la manca de protecció, tot i que diuen que en els últims dies la situació ha millorat.

Anem com a tot arreu. És una qüestió generalitzada, anem justets, i gràcies a totes les participacions d'empreses externes –sobretot les del sector carni, que ens han ajudat molt en tot el tema d'equips de protecció integrals–, ens hem mig salvat d'aquesta situació. Tot i això, estem justets de mascaretes FFP3 i de bates impermeables. Tirem d'estoc, però també ens va arribant alguna cosa.

Com ha estat el reforç amb estudiants o personal jubilat?

Hem rebut moltes sol·licituds, molta gent que s'oferia per treballar. Hem agafat alguns estudiants per fer tasques de voluntariat i suport, i en el cas d'infermeria sí que han agafat d'estudiants de quart, que ja havien fet pràctiques amb malalts crítics.

Saben si els arribaran aviat els tests de detecció ràpida?

Els tests de detecció ràpida s'estan repartint ara, i estem mirant com dissenyem el circuit a l'hora d'aplicar-los.

Els preocupa la situació a les residències geriàtriques?

Les residències geriàtriques les porta l'atenció primària, i això ens està ajudant molt, perquè aquest tipus de malalt s'està atenent als domicilis, a la residència... i això ens fa baixar les urgències que ens arriben.

Han funcionat les mesures de confinament?

Sí, crec que sí, i per això és important que continuï durant les properes setmanes. La població ha tingut un comportament exemplar; les mesures eren incòmodes per a tothom però s'han respectat molt.

Fins quan creu que hauria de durar el confinament?

El que diguin els epidemiòlegs. Vull pensar que els resultats que estem veient són fruit d'això, però no soc jo qui ha de dir-ho.

Quines són les seves previsions per a les properes setmanes?

Jo espero que hàgim arribat realment al pic, tenint en compte que el malalt crític de COVID-19 té una estada mitjana llarga, d'unes dues setmanes. Però si hem arribat al pic, tornar a la situació normal ens costarà, perquè encara hi haurà dues o tres setmanes més que tindrem ingressos de malalts de COVID, suposant que es mantingui aquesta tendència de rebaixar els ingressos.

La veig, doncs, amb un optimisme moderat?

Encara no podem dir que ja ho hem passat. Hem de ser una mica prudents.

Com ha estat la col·laboració amb la resta de la Regió Sanitària?

He de remarcar la bona col·laboració amb els hospitals comarcals, que ens han ajudat a fer una mica de contenció amb els malalts crítics, durant les primeres hores fins que arribaven a la nostra UCI, i el paper que ha tingut tota l'atenció primària.