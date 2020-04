Neguit a l'empresariat gironí per la lletra petita de la tornada a la feina

L'aixecament del segon decret de l'Estat que prohibia l'activitat laboral no essencial prevista per dilluns a tot l'Estat menys a Catalunya, que és festiu, servirà d'avís i experiència a les empreses gironines, que es miren el retorn amb el recel adquirit per l'experiència viscuda arran del decret que els ha impedit produir durant quinze dies.

La cautela mana, i en comptes de valorar si convé o no tornar-hi «ja», més aviat el que preocupa és que torni a donar-se la situació de fa 12 dies, amb l'aparició d'un decret Llei del Govern espanyol que prohibia tota activitat econòmica no essencial i que es publicava al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) a quarts de dotze de la nit d'un diumenge. Precisament per això, el portaveu de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Xavier Soy, assegura a aquest diari que «els empresaris estaran a l'expectativa fins diumenge dels canvis que puguin sorgir a última hora».

L'organització compta amb assessors laborals que revisen la nova normativa per veure de quina manera els empresaris han de subministrar els equips de protecció als treballadors. De fet, Sanitat va recomanar ahir als empleats amb símptomes no anar a treballar físicament. En aquest sentit, Soy afirma que les administracions no els han donat instruccions per adaptar-se al retorn i això provoca neguit a l'empresariat perquè se'ls ha adjudicat una responsabilitat amb la qual no comptaven.

Soy sosté que les decisions preses pel Govern de l'Estat des de l'estat d'alarma han estat preses «a correcuita», i que això dificultarà l'adquisició de material. «El Govern ha passat la pilota als empresaris, que estan preocupats perquè tenen la responsabilitat d'administrar els sistemes de protecció als treballadors i no saben a quins perjudicis s'enfronten davant possibles contagis», subratlla el portaveu.

L'aixecament de la barrera productiva retornarà l'economia a l'escenari de fa quinze dies: «Es treballarà a un nivell baix, cada empresa haurà de ser imaginativa per garantir la seguretat i l'activitat econòmica seguirà ressentida», augura Soy.



Disparitat d'opinions

El president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va aplaudir aquest dimecres el reinici de l'activitat econòmica «si es fa sota condicions de seguretat, protocols de distància de seguretat i de protecció dels treballadors». En canvi, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell de Cambres Catalanes, Joan Canadell, s'ha posicionat en una postura totalment contrària, i ahir va demanar que es mantingui el confinament total fins que es garanteixi la prova massiva pel COVID-19 i es lliurin equips de protecció.