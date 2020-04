Quatre morts a Girona, la dada més baixa des del 28 de març

Les comarques gironines han registrat aquest dissabte quatre noves defuncions per coronavirus, la xifra més baixa de morts des del 28 de març, que van ser tres. Amb aquestes dades, ja són 263 el nombre de persones de la regió sanitària de Girona que han mort a causa de la Covid-19 des que va començar la pandèmia.

Pel que fa al nombre de casos confirmats, en les darreres 24 hores se n'han comptabilitzat 49, amb el que ja hi ha hagut 2.213 diagnòstics per la malaltia en les darreres setmanes. Des de dilluns, només un dia, divendres, s'ha superat el centenar de nous contagis.

Actualment, als hospitals gironins hi ha 598 pacients ingressats per coronavirus, 81 dels quals en estat greu, un menys que el dia anterior. Segons la darrera actualització del Departament de Salut, els professionals sanitaris amb resultats positius per Covid-19 són 528, onze menys que divendres.

En darrer terme el nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït als centres de la regió són 797, 42 en les darreres hores.



Als hospitals

Pel que fa als hospitals comarcals, a la Fundació Salut Empordà s'han registrat fins ara 226 casos positius de coronavirus, dos dels quals detectats aquest dissabte. En aquests moments 56 són professionals, ja que dos s'han reincorporat a la feina en les darreres hores. Pel que fa a les altes, avui se n'han registrat sis, i des de l'inici de l'epidèmia n'ha donat 72.

A l'hospital de Palamós hi ha 24 pacients confirmats -tres, professionals sanitaris- i 23 pendents de resultats, mentre que les altes ja arriben a 70. Al sociosanitari Palafrugell Gent Gran, també gestionat pel SSIBE, hi ha 41 residents infectats i una persona a l'espera dels resultats. Hi ha 54 professionals amb coronavirus i 14 estan aïllats, a l'espera dels resultats.

En el cas de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, té actualment 43 pacients ingressats amb la SARS-CoV-2, i aquest dissabte al matí ha donat l'alta a una persona, el que eleva el total d'altes a 45. Pel que fa a professionals positius, són 63 després que avui en recuperés dos. Des de l'inici de l'epidèmia, s'han reincorporat una desena de treballadors.

En referència als dos hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), tenen 51 persones hospitalitzades (32 a Blanes i 19 a Calella), amb un global de més altes (8) que nous ingressos (6), segons la darrera actualització. Pel que fa als professionals sanitaris positius al conjunt de centres de la corporació, són 93. En el cas del sociosanitari de Lloret de Mar, s'ha incrementat el servei de neteja arran de la confirmació divendres de 32 nous casos de coronavirus, 22 pacients i 11 professionals. La despesa extra que suposa anirà a càrrec de l'Ajuntament de Lloret de Mar. D'altra banda, la CSMS ha adquirit tretze tauletes per facilitar la comunicació entre pacients i familiars.

Ja fora de la regió sanitària de Girona, l'hospital transfronterer té actualment quatre casos positius i cinc pacients sospitosos de Covid-19, un dels quals francès. Actualment, apunten des del centre de Puigcerdà, no hi ha problemes de llits ni saturació a Urgències i l'estoc d'equips de protecció és l'adequat.