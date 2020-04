Quatre morts més al geriàtric de Sant Hilari eleven el nombre de víctimes mortals a catorze

El degoteig de víctimes mortals a causa del coronavirus en els geriàtrics de la província continua. L'Ajuntament de Sant Hilari va confirmar ahir que el balanç de morts a causa del brot del virus en el centre de gent gran del municipi s'eleva a catorze, amb la mort de quatre persones més des de la setmana passada, quan el consistori va informar que l'abast del brot afectava el 40% dels usuaris de la residència –unes 30 persones, segons fonts properes­. Des de l'Ajuntament van destacar que «no consten més casos, tot i que tampoc s'han fet més proves i els pacients que van resultar positiu continuen aïllats en una planta de la residència». Pel que fa als treballadors, dels quals un 20% van resultar positiu, de moment tampoc hi ha nous casos de contagi.

En referència al brot del Centre Palafrugell Gent Gran, els Serveis de Salut del Baix Empordà (SSIBE) van confirmar ahir la mort d'un resident, que eleva a quinze les víctimes de la pandèmia en aquest centre. Des del SSIBE també van informar que hi ha 54 professionals del grup (sanitaris i treballadors d'altres branques) infectats amb coronavirus. També hi ha disset professionals que es troben aïllats a l'espera de saber si tenen presència del virus.

D'altra banda, la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme va confirmar ahir que hi ha 22 pacients del Sociosanitari de Lloret de Mar que tenen el virus. Des de la Corporació van subratllar que s'han aïllat els pacients afectats a les seves habitacions i es procedirà a traslladar-los en una mateixa planta, per protegir la resta de pacients.

Nou protocol de Salut

El Govern ha aprovat un nou decret de mesures pressupostàries que inclou l'assumpció per part del Departament de Salut de les competències de control del coronavirus a les residències de gent gran, tal com havien anunciat aquesta setmana. A partir d'ara, les residències públiques i privades tenen 48 hores per comunicar les incidències detectades en relació amb la infecció, i hauran d'informar de qualsevol canvi en un màxim de 24 hores. El decret preveu que la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara depenent de Treball i Afers Socials, quedi adscrita a Salut. La consellera d'aquesta cartera, Alba Vergés, va destacar que les residències petites són les primeres on s'han fet trasllats, perquè no tenen espai per fer aïllaments. A més, ha indicat que hi ha falta de personal en alguns centres. En aquest sentit, el president, Quim Torra, va declarar ahir en una entrevista a Ràdio Tarragona que «moltes de les residències més petites les haurem de tancar, i els seus residents portar-los a llocs individualitzats».