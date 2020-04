Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Jonquera han denunciat fins a 22 vegades un veí del poble per saltar-se successivament el confinament pel coronavirus. El denunciat és un ciutadà francès de 34 anys, que resideix al municipi. És un vell conegut que acumula diversos delictes, sobretot per furts. Durant el confinament s'ha saltat reiteradament les restriccions per l'estat d'alarma.