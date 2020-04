Els empleats de l'empresa de residus NORA alerten del mal ús de les taquilles

Els treballadors de la seu de Blanes de l'empresa de residus NORA -propietat del Consell Comarcal de la Selva i de l'Ajuntament de Blanes- denuncien que estan exposats al coronavirus degut a la manca de taquilles i critiquen el mal ús que en fa l'empresa. La plantilla protesta argumentant que han de compartir taquilles per a la roba de feina, de manera que es veuen exposats diàriament a recollir residus que poden ser contaminants: «Al final, nosaltres no sabem mai si les escombraries que estem recollint són d'algú que està infectat», explica un treballador. «El problema ve de fa temps, perquè abans ens feien barrejar la roba bruta amb la roba neta. Nosaltres vam dir que necessitàvem separar la roba neta de la roba bruta i vam demanar-ho a l'empresa. Al final van accedir a donar-nos unes altres taquilles per separar la roba, però compartides. Ara tenim una taquilla amb una divisió, tenim unes taquilles separades per a la roba neta i unes altres on posem dues persones la roba de treball bruta allà mateix però s'ajunta i tot es toca, i pensem que no és higiènic. Pensa que hi ha companys que van als abocadors... És una qüestió urgent el fet de tenir taquilles individuals per a cadascun de nosaltres», manifesten membres de la plantilla.

Tot i l'estat de l'arma i el confinament obligatori de gran part de la societat, el servei de recollida d'escombraries és un servei essencial i la plantilla que forma el personal de NORA ha continuat treballant aquests dies amb un reforç de mesures de prevenció. Tot i això, apunten que no tenen roba suficient per canviar-se cada dia després d'una jornada de treball, i insisteixen que, tot i prendre totes les mesures de prevenció possibles, el fet de compartir la taquilla amb la roba usada a la feina els exposa a un risc «innecessari»: «Nosaltres tenim a l'hivern un pantaló i dues samarretes, però no pots rentar la roba cada dia perquè et quedes sense roba de treball. És cert que els més veterans tenim més peces perquè acumulem les d'altres anys, però en el cas dels nous no és així i és un risc que ens podríem estalviar», afirmen. Finalment, apunten que han enviat un escrit a l'empresa per reclamar una millora d'aquesta situació i «no hem obtingut resposta, per això estem estudiant denunciar-ho, perquè sembla que en comptes de solucionar el problema van posant pedaços per no gastar diners».



La resposta de l'empresa

El gerent de l'empresa NORA, Víctor Torneró, preguntat per aquests fets, respon que «els treballadors tenen unes taquilles per la roba de carrer, per canviar-se i després una altra taquilla compartida». Torneró desmenteix els arguments dels treballadors i afirma que «la roba bruta es neteja tres cops a la setmana, ells tenen cada any dues mudes i no han de reutilitzar la roba. Si algú la perd, ens ho ha de comunicar i la restituïm. De fet, l'objectiu seria que cada dia posin la roba bruta a rentar, ja que és una empresa especialitzada la que s'encarrega de netejar aquesta roba de treball usada».

Pel que fa a la possibilitat que els treballadors puguin recollir residus contaminats de COVID-19, el gerent assegura que «hi ha un servei específic de recollida de llars amb positius a Caldes de Malavella i Vilobí d'Onyar per recollir residus que són contaminats i els treballadors que fan aquest servei van amb un equip especial de protecció i tenen un protocol específic». «Per fer això també han rebut una formació específica de seguretat, prevenció i contagis», subratlla el gerent.

Aquesta no és la primera queixa dels treballadors pel que fa a l'ús de taquilles. El passat mes de febrer, un col·lectiu d'empleats ja va protestar perquè s'havia de barrejar la roba neta i la roba bruta en una mateixa taquilla, un fet -ja resolt- que va portar a alguns treballadors a guardar la roba en bosses a terra i que l'empresa va resoldre incorporant més taquilles.