La pregunta del milió: és arriscat trencar ara el confinament total?

La batalla que des de fa dies mantenen els partidaris d'acabar amb el confinament total de les últimes dues setmanes i aquells que ho troben una temeritat va escriure ahir un nou capítol. La dosi diària d'aquest culebrot és cada cop més agra, amb les posicions més distants. Mentre des de Madrid el Govern està convençut que res no canviarà a pesar que els treballadors no essencials tornin a la feina a partir de demà, d'altres veus com la de la Generalitat, o experts mèdics com Ramon Brugada o Joaquim Bosch Barrera, ho qüestionen, i temen que es pugui posar en perill tot el que s'ha aconseguit fins ara si arriba un rebrot de la malaltia.

Des del Govern català ahir es va insistir en el missatge que des de dijous, quan Quim Torra va ser entrevistat a RAC 1, han anat repetint. Amb un matís: la consellera de Salut, Alba Vergés, creu que Catalunya està «a punt d'arribar al pic» de la corba pel que fa als contagis del coronavirus, i per això pensa que «relaxar ara el confinament posa en risc la població i el sistema sanitari». La recepta de la consellera de Salut seria mantenir el tancament total un parell de setmanes més i començar a pensar en el desconfinament «cap a finals d'abril i no pas ara». Més durs van ser la portaveu Meritxell Budó, que va advertir a l'Estat que «els responsables d'un nou rebrot a Catalunya seran els qui prenguin decisions sense els experts», i el conseller d'Interior, Miquel Buch, per a qui l'executiu espanyol «no està a l'altura».

Dos reconeguts metges gironins també van expressar ahir la seva preocupació per no mantenir el confinament total. El cap de Cardiologia de l'hospital Josep Trueta de Girona, Ramon Brugada, va qualificar en declaracions a Catalunya Ràdio com «una temeritat absoluta» el retorn a la feina dels treballadors no essencials. Brugada creu que això s'hauria de fer quan els centres puguin absorbir l'activitat assistencial «normal». Segons Brugada, «els hospitals encara estan col·lapsats pel COVID-19». «És obvi que és una temeritat, perquè no podem assumir l'activitat que hem hagut d'aparcar des de fa un mes», va indicar. Brugada, que tem un «segon tsunami» de malalts, creu que el número d'infectats no és real a Espanya. De fet, el cardiòleg eleva la xifra a 300.000 persones a Catalunya i a un milió i mig a tot l'Estat, o el que és el mateix, deu vegades més de l'actual. «Si considerem que la mortalitat és la mateixa a Espanya que a Alemanya, on es fan molts més testos, vol dir que tenim molts més infectats», va dir.

En el mateix sentit es va pronunciar a Twitter Joaquim Bosch-Barrera, referent clínic del càncer de pulmó a l'ICO Girona. «És un gravíssim error de càlcul, amb les dades que tenim avui», escrivia en una carta pública amb les seves «opinions personals». En l'escrit considerava que Espanya havia trigat massa a reaccionar davant l'amenaça del coronavirus «dotze dies més que Portugal a l'hora de confinar la població, davant del mateix número de casos». Creu Bosch-Barrera que el descens experimentat en els darrers dies s'explica per la implantació del tancament total, però que tot i això «el brot està lluny de ser superat». Arribats a aquest punt, recorda que el personal sanitari «comença a estar cansat després d'un mes treballant al 200%» i alerta que «un segon rebrot seria molt pitjor».

Tot i aquests punts de vista tan allunyats, els tècnics del Govern espanyol defensen que s'acabi el confinament total i es torni a la situació original de l'estat d'alarma que va començar el 14 de març. Confien que la reducció de la mobilitat es mantindrà en el 70% i que això afavorirà que la «reducció de l'expansió del virus» també es mantingui. La doctora Maria José Sierra, cap d'àrea del Centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries del Ministeri de Sanitat, va insistir que el grau de confinament de la setmana vinent «serà el mateix que el de les dues primeres setmanes» i tampoc hi haurà diferències en el «distanciament social».

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va negar, per la seva banda, que el Govern no hagi consultat el Comitè Científic del COVID-19 sobre el retorn a la feina d'activitats no essencials aquest dilluns, tal com havia denunciat divendres el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, membre d'aquest òrgan. És la pregunta del milió, i qui sap qui en té la resposta. És arriscat trencar ara el confinament total dels últimes 15 dies?