Els restaurants gironins es queden sense dates per recol·locar casaments ajornats

Els restaurants i finques de les comarques de Girona que celebren casaments s'estan quedant sense dates per col·locar els enllaços que s'estan ajornant com a conseqüència del coronavirus. Tots els que estaven previstos per a l'abril i el maig ja s'han anat posposant, i des del sector donen per fet que els de juny «serà complicat fer-los», especialment els més multitudinaris. De fet, molts nuvis que tenien prevista la celebració per a aquest mes s'han afanyat a demanar data per al del 2021, i és que els mesos d'agost, setembre i octubre ja estan plens. Actualment, els establiments només tenen disponibilitat alguns dissabtes de tardor i hivern, en concret els mesos de novembre i principis de desembre, però això no encaixa amb la idea de molts nuvis.

Un dels sectors que més està notant la crisi del coronavirus és l'hostaleria. I no només per la falta d'ingressos que té com a conseqüència de mantenir els establiments tancats, sinó també per aquells compromisos i contractes que ja estaven lligats i que s'han de celebrar, però que ara per ara no està clar que es puguin dur a terme, almenys en la data prevista. I entre aquestes celebracions la que mou un impacte més important de diners són els casaments. A les comarques de Girona, la temporada comença a l'abril i se sol allargar fins a l'octubre; per tant, l'estiu és l'època més sol·licitada.



La veu dels empresaris

La responsable de La Clau Events & Weddings, Clàudia Torrelles, explica que aquest 2020 havia de ser un any «molt bo» en relació amb els casaments. El problema és que la temporada ha començat i de moment ja s'han hagut d'ajornar –en el millor dels casos– els enllaços previstos fins al juny. Tot plegat ha fet que moltes parelles hagin intentat moure la data que tenien assignada per a més endavant, però, en la majoria d'ocasions, els restaurants i finques no tenen més dies disponibles.

«Al calendari hi ha els dissabtes que hi ha, i el més normal és que estiguin tots plens», assenyala Torrelles. I és que a la majoria d'establiments ja no els queden dies disponibles aquest any, abans de novembre i desembre. Això, però, xoca amb la idea de casament que tenen els nuvis que volien casar-se a l'estiu aprofitant el bon temps. «Ara per ara hi ha llocs que ofereixen el pont de la Puríssima», explica Torrelles.

Des de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona expliquen que el problema «és rellevant», ja que es tracta de quantitats econòmiques importants. I el pitjor, assegura la portaveu de l'entitat, Marina Figueras, és «la incertesa» que provoca el coronavirus. Figueras diu que esperen que es puguin «salvar» els que estan previstos per al juliol. Tant Torrelles com Figueres coincideixen que la solució d'ajornar-lo un any «no és garantia d'èxit», ja que moltes dates de 2021 també estan agafades. «Els casaments se solen tancar d'un any per l'altre i ja hi ha moltes contractacions fetes», explica Torrelles. El problema, a més, és que moltes parelles volen que la festa caigui en dissabte i l'oferta és limitada. Amb tot, Torrelles explica que els restaurants mantenen el preu pactat amb els nuvis tot i els ajornaments.