21 noves morts eleven a 295 les defuncions per coronavirus a la demarcació de Girona

La Regió Sanitària de Girona ha registrat 21 noves morts des de l'últim balanç, que eleven a 295 el total de defuncions per coronavirus a la demarcació. Segons el Departament de Salut, hi ha un total de 2.328 persones contagiades, amb 62 nous casos en les darreres hores. Hi ha 573 persones hospitalitzades, 77 de les quals en estat greu. Pel que fa a professionals sanitaris, n'hi ha 508 amb coronavirus. Segueixen pujant les altes hospitalàries a la demarcació, que ja són 882, 46 més que en el darrer balanç.

Dues morts a la Fundació Salut Empordà

Els centres sanitaris gestionats per la Fundació Salut Empordà han registrat aquest dilluns dues morts per coronavirus, el que eleva la xifra total de defuncions a 14. Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut un total de 235 positius per covid-19, dels quals 49 són professionals sanitaris. Per la banda positiva, en les últimes 24 hores hi ha hagut quatre altes hospitalàries de persones infectades, el que fa un total de 77 altes des de l'inici de l'emergència sanitària.

Una nova mort a Olot

A Olot aquest dilluns s'ha registrat una nova mort i ja són 27 les persones difuntes per coronavirus. La darrera ha estat una persona d'avançada edat i amb patologies prèvies que era a la Fundació Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa.

Actualment hi ha un total de 45 persones ingressades amb covid-19 i 62 professionals sanitaris infectats. D'altra banda, però, s'han recuperat tres professionals més que eleven a 13 el nombre de sanitaris que ja s'han reincorporat a la feina després d'estar de baixa per coronavirus.