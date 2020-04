Alemanya supera els 120.000 positius i els 2.600 morts

Alemanya va sumar ahir diumenge més 2.800 de nous casos de coronavirus, fet que situa el còmput global per sobre dels 120.000, inclosos més de 2.600 morts, entre ells 129 en l'última jornada, segons l'Institut Robert Koch (RKI), l'agència governamental responsable del seguiment de malalties al país.

Per regions, Baviera continua sent la més afectada d'Alemanya, amb 32.282 contagiats i 786 morts, seguida de Baden-Württemberg, 24.078 casos i 649 decessos, i Berlín, la capital, on hi ha 4.567 positius i 50 morts.

Davant d'aquesta situació, un 56% dels alemanys considera que és massa aviat per flexibilitzar les restriccions adoptades a partir del 20 d'abril, segons una enquesta de l'institut demoscòpic Civey publicada aquesta setmana per Business Insider i recollida per DPA.

Dissabte passat, el president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, va aprofitar la seva compareixença per reburjar la retòrica bèl·lica i fer una crida a la solidaritat europea, on va demanar «treure el millor de cadascú».