Brussel·les recomana als ciutadans renunciar a reservar vacances d'estiu

La presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, va aconsellar als ciutadans del continent renunciar a la reserva de les seves vacances d'estiu a causa de la crisi del coronavirus. «Millor si esperen amb aquests plans. Ningú pot fer previsions fiables encara per als mesos de juliol i agost», va afirmar Von der Leyen en declaracions al dominical Bild am Sonntag.

Igualment, es va mostrar escèptica davant la proposta del Govern alemany que aquells que tinguin ja viatges turístics pagats rebin a canvi un bo o val per a un viatge posterior si l'epidèmia no permet encara gaudir de la seva destinació de vacances per evitar la fallida d'operadors turístics i agències de viatges. «A tot Europa la gent té dret a triar entre la devolució de diners o el bo», va dir la política conservadora, recordant una disposició de la UE.

Malgrat tot, va destacar que «en aquesta crisi és necessària la solidaritat de tots. Qui financerament s'ho pugui permetre no hauria d'insistir a recuperar els seus diners, sinó ajudar amb els bons a que l'empresa turística pugui superar aquestes difícils setmanes ».

El sector turístic alemany tem una temporada catastròfica. A les limitacions de moviment interns es sumen els tancaments de fronteres a diversos països de la Unió Europea.